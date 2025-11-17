Alejandra Fernández aus Málaga zählt mit nur 16 Jahren zu den besten Motorradfahrerinnen der Welt

Marina Rivas Málaga Montag, 17. November 2025 Teilen

Vor weniger als einem Jahr erhielt Alejandra Fernández den wichtigsten Anruf ihres Lebens. Das endgültige Ja, das die Türen zum Red Bull Rookies Cup öffnete, dem größten Sprungbrett für die Nachwuchshoffnungen des Motorradsports. Der Wettbewerb wurde 2007 ins Leben gerufen, als sich Red Bull, Dorna Sports, KTM, Ipone und Alpinestars zusammentaten, um eine Weltmeisterschaft für junge Talente ins Leben zu rufen, die als Schaufenster für den schrittweisen Aufstieg in der Welt des Zweiradsports dienen sollte. Seitdem hatten es nur drei Frauen in diese ausgewählte Gruppe von 26 Fahrern aus der ganzen Welt geschafft. Sie war die vierte, und nach Beatriz Neila aus Madrid die zweite Spanierin. Nun hat sie wieder einmal Geschichte geschrieben, denn sie ist die einzige Spanierin, die es geschafft hat, ihren Platz in der Weltmeisterschaft für ein weiteres Jahr zu behalten.

Erst vor wenigen Tagen erhielt die vielversprechende 16-Jährige aus Málaga einen weiteren wichtigen Anruf. Es war der vom Red Bull Rookies Cup Team. Nach zwei Wochen Bedenkzeit haben sie Alejandra, die einzige Frau in der Startaufstellung für die Saison 2025 und vorerst auch als einzige für 2026, um eine weitere Saison verlängert. «Ich habe zwei Wochen gewartet, weil sie mir nach dem letzten Rennen der Weltmeisterschaft in Italien sagten, dass sie immer noch keine Antwort haben. Ich war bereits unter Beschuss, ich wusste nicht, was los war. Und schließlich bekam ich den Anruf. Ich war in der Schule, ich hatte meine Lehrer schon vorher gewarnt, dass sie mich jeden Moment anrufen könnten. Es war eine unglaubliche Erleichterung und Freude», sagt sie.

Und das nicht nur wegen der persönlichen Genugtuung, wieder Teil des besten Nachwuchsteams der Welt zu sein, sondern auch wegen der Botschaft, die ihr übermittelt wurde: «Sie haben mir gesagt, dass sie wirklich wollen, dass ich weitermache, weil sie im Laufe des Jahres eine Entwicklung bei mir gesehen haben, und das ist es, was sie wollen, eine Entwicklung zu sehen, die sie denken lässt, dass wir es nächstes Jahr besser machen können».

Trotz ihrer Jugend ist die in Málaga geborene Fahrerin selbstkritisch und weiß, dass es eine komplizierte Saison war, vor allem wegen der Anpassung an die großen Strecken wie Ángel Nieto, Mugello, Le Mans und Misano und auch wegen der Änderung des Hubraums, als sie auf eine KTM RC 250 R wechselte, die die gleichen Eigenschaften wie eine Moto 3 hat. Aufgrund ihrer geringen Größe war es für sie schwierig, den Boden mit den Füßen zu erreichen, und das Motorrad musste mit zusätzlichem Gewicht beladen werden, was bedeutete, dass Alejandra während der Kampagne wie nie zuvor arbeiten musste, um Muskelmasse zu gewinnen, mit einer Frequenz von 4,5 Stunden Training pro Tag zwischen Rennstrecke und Fitnessstudio oder Crossfit.

Achter Platz in Le Mans

«Dieses erste Jahr war ein bisschen chaotisch, neue Strecken, neues Motorrad... Aber ich habe im Laufe des Jahres viele Fortschritte gemacht. In den ersten paar Rennen war ich sehr weit hinten und habe mich dann gesteigert.» Ihre beste Leistung zeigte sie beim Rennen in Le Mans, wo sie Geschichte schrieb, indem sie die zweitbeste Platzierung aller Zeiten für eine Fahrerin erreichte, einen achten Platz, der sie in der Gesamtwertung auf acht Punkte brachte. «Das war mein bestes Rennen. Es hat geregnet und ich bin sehr gut im Wasser; ich bin sehr entschlossen in dieses Rennen gegangen. In der ersten Runde, in der dritten Kurve, hatte ich einen Schreckmoment, der mich zurückwarf, aber dann überholte ich bis zum Ende», erinnert sie sich.

Ihr Ziel hat sie zweifelsohne bereits erreicht, wie sie bestätigt: «Ich wollte für das nächste Jahr verlängert werden, weil es nicht dasselbe sein wird. Im ersten Jahr war alles sehr neu für mich, und 2026 werde ich nicht mehr so viel Druck haben. Ich möchte mich in dieser Saison verbessern und mein Bestes geben, um im nächsten Jahr den Sprung in die Weltmeisterschaft der Frauen zu schaffen». Es handelt sich dabei um eine Einzelmeisterschaft, die 2024 ins Leben gerufen wurde, um die besten Fahrerinnen der Welt aufzunehmen, und die sich noch in der Entwicklungsphase befindet.

Außerdem zieht die in Málaga geborene Fahrerin eine Bilanz ihres historischen Jahres 2025: «Es war ein Jahr voller Herausforderungen. Die Teilnahme am Red Bull Rookies Cup war immer mein Traum, ich hatte das Glück, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen und einige der besten Fahrer der Welt zu treffen. Ich konnte mit Pedro Acosta sprechen, mit dem ich mich gut verstehe, und mit Marc Márquez, und beide gaben mir den gleichen Rat, vor allem, es zu genießen und das Beste daraus zu machen, denn dies ist eine einzigartige Erfahrung.«