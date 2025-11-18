Winter Tour Marbella Golf Series mit 70 Spielern vor dem Start

José Carlos García Marbella Dienstag, 18. November 2025 Teilen

Marbella wird wieder einmal zum Mittelpunkt der Winter Tour Marbella Golf Series, die mit der Teilnahme von fast 70 Spielern aus verschiedenen Ländern des europäischen Kontinents ihre dritte Auflage erlebt. Das Turnier, das von der letzten Novemberwoche bis Mitte Februar auf mehr als zehn Plätzen an der Costa del Sol, darunter zwei in Marbella, ausgetragen wird, zeichnet sich durch sein innovatives Format und ein hohes Wettbewerbsniveau aus, an dem sowohl Profi- als auch Amateurgolfer teilnehmen.

Sportstadtrat Lisandro Vieytes hob hervor, dass «Veranstaltungen dieser Kategorie die Stadt als Maßstab für die Organisation großer Sportereignisse festigen» und betonte, dass die Meisterschaft «nicht nur eine erstklassige Vorbereitung auf die offizielle Saison ist, sondern auch einzigartige Möglichkeiten für den Zugang zu Wettbewerben auf dem europäischen Circuit und der Challenge Tour bietet». Er wies auch darauf hin, dass die Einrichtungen von 'The Range Marbella' zum offiziellen Trainingszentrum für die Teilnehmer werden».

«Das Projekt wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Spielern das zu bieten, was vielen von uns in unserer Wettbewerbsphase fehlte: einen professionellen, zugänglichen und qualitativ hochwertigen Raum, in dem wir uns weiterentwickeln können»

Der Direktor des Turniers, Álvaro Arizabaleta, erklärte, dass «diese dritte Ausgabe einen weiteren Schritt nach vorne in einem Projekt darstellt, das mit dem Ziel geboren wurde, den Spielern das zu bieten, was viele von uns in unserer Wettbewerbsphase vermissen: einen professionellen, zugänglichen und qualitativ hochwertigen Raum, in dem sie sich entwickeln können», und dankte der institutionellen Unterstützung und den kooperierenden privaten Einrichtungen.

Andererseits sagte Meeus, dass «dieses Turnier die Bedeutung des Golfsports für unsere Stadt und die Identität von Marbella zeigt», und bekräftigte sein Engagement, weiterhin Initiativen zu unterstützen, die das Wachstum dieses Sports in der Gemeinde fördern. Schließlich bedankte sich der amtierende Champion des Turniers, der Niederländer Wouter de Vries, für die Möglichkeit, erneut an diesem Turnier teilnehmen zu können, und betonte, wie sehr die «Winter Tour» seine sportliche Karriere gefördert hat.