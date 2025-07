Eigentor in der Nachspielzeit bringt den FC Málaga um den verdienten Lohn

FABIAN PAKULAT MÁLAGA. Donnerstag, 3. April 2025 | Actualizado 16/04/2025 16:42h. Compartir

Der FC Málaga wurde durch ein kurioses Eigentor am vergangenen Sonntag bei Real Oviedo um den verdienten Lohn gebracht. In der 85. Minute hatten sich die Andalusier gegen den Aufstiegsaspiranten aus Asturias erst den Ausgleich erkämpft gehabt, doch am Ende standen sie mit leeren Händen da.

In der Anfangsphase der Partie in Oviedo nutzte Málaga die Unsicherheit der Asturier, die erst wenige Tage zuvor den Trainer gewechselt hatten, und übernahm schnell das Kommando. Frühes Pressing brachte den Andalusiern immer wieder Ballgewinne ein. Doch erst nach einer halben Stunde kam der FC Málaga zum ersten Torschuss. Puga flankte vom rechten Flügel in die Mitte, wo Chupe zum Kopfball kam, doch der junge Torjäger traf den Ball nicht richtig. Oviedo kam in der ersten Halbzeit nur gelegentlich vor den gegnerischen Kasten, aber auch dabei war kaum Torgefahr gegeben.

Nur eine Minute nach dem Auftakt zur zweiten Halbzeit war es erneut Chupe, der zu einer guten Torchance kam. Nach einer Ecke köpfte er aus kurzer Distanz über die Latte. Zwei Minuten danach kam Antoñito Cordero zu einem vielversprechendem Abschluss aus elf Metern, doch sein Schuss ging genau auf Keeper Escandell.

Kurz darauf war es dann Oviedo, das eine Riesenchance zur Führung vergab, als Ilyas Chaira den Ball aus spitzem Winkel an den Außenpfosten schob. Die Partie hatte inzwischen ordentlich Fahrt aufgenommen, in der beide Teams den direkten Weg nach vorne suchten.

Die Hausherren drückten Málaga immer mehr hinten rein. Und in der 74. Minute war es dann soweit. Colombatto kam nach einem Freistoß völlig frei zum Schuss und zimmerte das Spielgerät mit Wucht in die Maschen.

Trainer Pellicer reagierte und brachte Kevin, Ochoa und Dioni für die Schlussphase. Málagas Übungsleiter sollte dabei ein glückliches Händchen beweisen, denn fünf Minuten vor Spielende passte Kevin im Strafraum clever in den Rückraum auf Dioni, der den Ball aus zwölf Metern mit viel Übersicht in den Giebel bugsierte – der Ausgleich.

Es lief bereits die 93. Minute, als sich der FC Málaga dann eben doch noch um den verdienten Lohn brachte. Nach einer weiten Flanke köpfte Alemao am zweiten Pfosten quer, wo Manu Molina klären wollte, das Leder aber enorm unglücklich volley in die eigenen Maschen drosch. Es hätte das Tor des Monats werden können, doch leider traf der Spielmacher in die eigenen Maschen.

Für den FC Málaga geht es mit einem andalusischen Derby weiter. Am Sonntag kommt der befreundete Club vom FC Córdoba ins Stadion La Rosaleda. Anstoß im Rosengarten ist um 18.30 Uhr.