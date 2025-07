Erneutes Desaster für den FC Málaga beim Auswärtsspiel in der Nachspielzeit

SDA MÁLAGA. Mittwoch, 16. April 2025 Compartir

Der Horrorfilm wiederholte sich. Málaga überraschte, hatte Chancen, vergab sie aber und zahlte am Ende dafür, wieder in der Nachspielzeit, um am Montagabend in Huesca erneut grausam und völlig ungerecht zu unterliegen in einem Spiel, das die Blau-Weißen (diesmal in Gelb) zu Beginn kontrollierten, obwohl sie in der Schlussphase litten, bis sie in der 97. Minute durch einen Abwehrfehler, der es Javi Pérez ermöglichte, Herrero zu schlagen, jenes verhängnisvolle Tor kassierten. Mit diesem letzten 'Geschenk' wurde eine erneute Katastrophe für den FC Málaga perfekt gemacht.

Málaga, das mit drei Innenverteidigern antrat, ließ kaum Chancen zu, aber Huesca, eine Mannschaft, die nicht sehr fleißig war, versuchte es mit ihrer Spezialität, den Freistößen. Dort hatten sie ihre Chancen, bevor sie das entscheidende Tor erzielten. Als der Treffer eine Minute vor Ende der achtminütigen Nachspielzeit fiel, war eine der wenigen gefährlichen Kombinationen der Hausherren der Todesstoß für eine Mannschaft, die weiterhin eine Niederlage nach der anderen kassiert.

Mit diesem letzten Misserfolg haben die Rosaleda-Kicker nun drei Niederlagen in Folge kassiert und die Chance verpasst, den Abstand zur Abstiegszone nach der Niederlage von CD Eldense zu vergrößern. So bleibt der Rückstand von drei Punkten bestehen, und die Mannschaft wird eine Woche nach der anderen spielen, bis sie in einem wichtigen Spiel die Mannschaft aus Alicante zu Gast hat. Der Endspurt gegen das Ende des Wettbewerbs wird für die Mannschaft aus Málaga noch einmal zur Leidenszeit, da sie in den verbleibenden sieben Spielen einen Weg finden müssen, ihren Vorsprung zu halten oder auszubauen.

Anderes System

Málagas Trainer Pellicer hatte sich für eine Systemänderung entschieden und setzte drei Innenverteidiger sowie zwei seiner üblichen Außenverteidiger ein, in diesem Fall als 'Flügelspieler'. Zwei Männer wie Manu Molina und Juanpe vor der Abwehr, Larrubia und Lobete als Innenverteidiger und vorne wieder Chupete, der in den letzten Spielen Dioni und Baturina überholt hat. Der Stürmer aus Málaga und Antoñito wurden in dieser Auswärtspartie auf der Bank gelassen.