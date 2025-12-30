Die Fans sind dem «neuen» FC Málaga treu ergeben

Nacho Carmona Málaga Dienstag, 30. Dezember 2025 Teilen

Málaga und seine Fans feierten wie jedes Jahr zu Weihnachten gemeinsam einen festlichen Tag anlässlich des traditionellen öffentlichen Trainings, bei dem die Kleinsten zusammen mit den Spielern im Mittelpunkt standen. Mehr als 8.000 Malaguistas aller Altersgruppen füllten den größten Teil des ersten Ranges von La Rosaleda, um vor dem Spiel gegen Sporting, das am Sonntag, dem Vorabend der Dreikönigsparade, um 14 Uhr im El Molinón ausgetragen wird, mit der Mannschaft zusammen zu sein.

Es regnete, aber das hielt die Malaguistas nicht davon ab, trotz des Regens auf ihren Plätzen zu bleiben. Die Südkurve übernahm die Leitung der Gesänge und feuerte das Training von ihrem üblichen Platz hinter dem Tor neben den Türmen von Martiricos aus an, während die übrigen Fans mitsangen und mitfeierten. Darüber hinaus sorgte die Musikkapelle „María Santísima del Rocío« für die musikalische Untermalung des besonderen Trainings der Saison.

Zu den am meisten bejubelten Spielern gehörten Larrubia und Alfonso Herrero, die beiden großen Vorbilder des Malaguismo in dieser Saison. Die Transparente und Bitten an die Nummer 10, sein Trikot zu verschenken, hörten während der gesamten Trainingsstunde nicht auf. Die Mitglieder der Mannschaft wurden an diesem Nachmittag auch von einigen ihrer Angehörigen, Familienmitglieder und Freunden begleitet.

Die Begeisterung, nachdem die Ergebniskrise überwunden war, die zur Entlassung von Pellicer als Trainer der ersten Mannschaft geführt hatte, war während des gesamten Trainings spürbar. Diejenigen, die sich einen Teil ihres Nachmittags Zeit nahmen, um ihre Gefühle für den Verein mitzuteilen, versicherten, dass sie wieder voller Hoffnung auf das „neue« Málaga von Funes seien, das 11 von 15 Punkten in der Liga geholt hat und, abgesehen vom Ausscheiden im Pokal in Talavera de la Reina, ungeschlagen bleibt.

Im sportlichen Bereich war Juanpe die große Neuigkeit, der nach seiner Verletzung im November wieder zum Mannschaftstraining zurückkehrte. Er absolvierte einen Teil der Trainingseinheit an dem Tag, an dem er wieder mit seinen Mannschaftskollegen trainierte. Dorrio, Brasanac, Dani Sánchez, Musa, Recio, Ramón, Luismi und Pastor trainierten nicht. Der erste Teil der Trainingseinheit bestand aus Kombinationsübungen mit Flanken in den Strafraum, wobei jeder seine gewohnte Rolle einnahm, während der zweite Teil sich auf ein „Kleinfeldspiel« konzentrierte.

Das letzte Training war dasjenige, das dem Tag Sinn verlieh. Die Spieler warfen Bonbons und einige Malaguista-Geschenke wie Schals und Bälle auf die Tribüne und spielten damit wenige Tage vor Jahresende die Rolle der Dreikönige, während der 5. Januar langsam näher rückt, an dem in fast allen Haushalten der Stadt und des Landes die Hoffnung Gestalt annehmen wird. Sie ließen sich auch mit den Kleinsten fotografieren und signierten Trikots für diejenigen, die dies wünschten.

Von den letzten öffentlichen Trainingseinheiten war diese mit Abstand die meistbesuchte von allen. Als die Spieler das Spielfeld betraten, zeigten sie sich ebenfalls überrascht von dem spektakulären Empfang, den die Fans der Mannschaft bereitet hatten.