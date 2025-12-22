FC Málaga beendet Jahr spektakulär und kompromisslos mit einem Paukenschlag

Antonio Góngora Málaga Montag, 22. Dezember 2025 Teilen

Málaga Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Galilea, Víctor García; Izan Merino (Aarón Ochoa, minuto 74); Larrubia (Haitam, 84. Minute), Dani Lorenzo, Dotor (Rafa, 67. Minute), Joaquín (Niño, 74. Minute), y Chupete (Lobete, 84. Minute). Auch aufgestellt: Carlos López, Gabilondo, Rafita, Montero und Jauregi. 2 - 1 Almería Andrés Fernández; Chirino (Luna, 63. Minute), Nelson, Aridane (Puigmal, minuto 46), Álex Muñoz (Centelles, 46. Minute); Baba, Lopy; Arribas (Dzodic, 79. Minute), Gui Guedes, Embarba, y Thalys (Leo Baptistao, 76. Minute). Auch aufgestellt: Fernando, Bruno, André Horta, Houssam, Stefan, Pedro und Perovic. Tores 1-0, 33. Minute: Hervorragender Spielzug von Larrubia, der seine Gegenspieler überwand und eine Flanke schlug, sodass Dani Lorenzo fast bis zur Torlinie vordringen und den Treffer erzielen konnte. 1-1, 69. Minute: Arribas mit Strafstoß nach Handspiel von Víctor García. 2-1, 81. Minute: Chupete nimmt einen Abpraller nach einem Schuss von Niño auf und erzielt das Siegtor.

Schiedsrichter Pérez Hernández, mit Del Cerro GrandeVAR-Saal, beide aus Madrid. Verwarnungen für Puga, Chupete, Murillo, Izan Merino, Álex Muñoz, Arribas, Lopy und Chirino..

Stadion La Rosaleda. 18.509 Zuschauer kamen trotz Kälte und Regen, bei etwa 11 Grad und sehr hoher Luftfeuchtigkeit, ins Martiricos-Stadion, darunter mehrere Hundert aus Almería.

Bei anhaltendem Regen und ungewöhnlicher Kälte sicherten sich Málaga und seine Fans einen hochwertigen Sieg, einen der besten der letzten Jahre, in einem spektakulären Spiel, in dem die Blau-Weißen besser waren als das starke Almería. Ohne Komplexe und ohne Unterbrechung der Arbeit erteilten die Mannen von Juan Francisco Funes in einem einzigen Spiel einige Lektionen: Der Trainer übertraf seinen Rivalen von Anfang bis Ende, mit ständigen Änderungen, und die Spieler waren in der Lage, einen der stärksten Gegner ihrer Liga auszuschalten und zu besiegen.

So verabschiedet sich Málaga mit 26 Punkten zwei Spiele vor dem Ende der ersten Saisonhälfte in bester Stimmung aus dem Jahr. Trainer Funes ist nach fünf Ligaspielen immer noch ungeschlagen, was die Position der Mannschaft in der Tabelle verbessert, wo sie nun weiter vom Abstieg entfernt ist und sich bereits im Mittelfeld der Tabelle befindet. Und das Beste an diesem Spiel war nicht nur der Sieg, die drei Punkte, sondern auch die Botschaft, die sich daraus für den Rest des Wettbewerbs ableiten lässt.

Die Mannschaft mit ihren Unzulänglichkeiten ist in den Spielen lockerer und lässt sich von den Widrigkeiten, die sie erleiden kann, nicht aus der Ruhe bringen. Es ist zweifellos der Beginn eines neuen Zyklus mit Funes auf der Bank, der seine Fähigkeit, die Mannschaft zu führen, unter Beweis stellt, während er die Veränderungen und Verstärkungen abwartet, die ab jetzt auf dem Transfermarkt im Winter eintreffen könnten.

Und im Spiel gegen Almería stach die ganze Mannschaft hervor, vor allem aber die Torschützen, die im Falle von Dani Lorenzo erneut einen großen Moment für den zentralen Mittelfeldspieler darstellten. Und das Tor erzielte Chupete, der sich ebenfalls allmählich etabliert, und zwar so schnell, dass sich Málaga auf seine Youngster verlassen kann, ohne dabei Herrero zu vergessen, der mindestens dreimal eingreifen musste. Ein weiteres Spektakel. Die Blau-Weißen sind dabei, ihren Kurs zu ändern.

Funes nahm erneut nur die obligatorischen Änderungen vor. In diesem Fall kam Chupete in die Elf, da Niño immer noch verletzt war (nur für ein paar Minuten), während in der letzten Minute die körperlichen Probleme von Recio deutlich wurden, was die Tür für Murillo öffnete, um in die Mannschaft als rechter Innenverteidiger zurückzukehren. Das Spiel begann mit etwas mehr Druck seitens der Blau-Weißen als in den vorangegangenen Partien, wobei die Blau-Weißen von Anfang an mehr Ballbesitz hatten und einige gefährliche Vorstöße unternahmen. Die meisten Chancen hatte Joaquín, und zwar die, die er hatte und an denen er beteiligt war. Er war in der Anfangsphase der einflussreichste Spieler des Spiels.

Málaga hätte bei diesen Vorstößen in Führung gehen können, aber auch Almería kam zu zwei Gelegenheiten, bei denen Alfonso Herrero perfekt reagierte und vor Arribas rettete (bei der ersten zeigte der Schiedsrichter im Anschluss Abseits an). In der Folge war das Spiel offen und relativ unsicher, trotz der größeren Dominanz der Gastgeber bis Mitte der ersten Halbzeit. Dennoch drängten die Blau-Weißen weiter nach vorne, in der Überzeugung, dass sie ihren guten Lauf fortsetzen mussten, vor allem vor den heimischen Fans an einem kalten und regnerischen Mittag.

Málaga wollte noch vor der Pause in Führung gehen und versuchte es mit allen Mitteln, wobei Joaquín einmal mehr der Hauptakteur war, obwohl die Chancen nicht genutzt werden konnten. Und auch die Gäste vernachlässigten die Offensive nicht und hatten eine Chance, als Álex Muñoz einen Kopfball an den Pfosten setzte, doch Alfonso konnte den Nachschuss von Gui mit einer Glanzparade abwehren. Es war klar, dass es Alternativen gab, aber das Gewicht des Spiels lag bei Málaga, das schließlich seine Kombinationen perfekt ausspielte, um in Führung zu gehen: Larrubia setzte sich auf der rechten Seite durch, erreichte die Seitenlinie und spielte den Ball zu Dani Lorenzo, der zur Freude der zahlreichen Zuschauer im Rosaleda-Stadion an einem der schlechtesten Tage des Jahres traf.

Es war nur fair, dass Málaga in Führung ging, dass sie sich den Vorteil dank harter Arbeit, gutem Fußball und dem Willen, ihre Leistung zu verbessern, erarbeitet haben. Mit vielen einheimischen Spielern entwickeln sich die Blau-Weißen weiter, in diesem Fall gegen einen der stärksten Rivalen der Kategorie. Almería versuchte zu reagieren und kam vor der Pause mehrmals gefährlich nahe an das Tor von Alfonso heran, doch Funes' Mannen waren nicht bereit, einem Gegner, der um den direkten Aufstieg kämpft, zu viel Raum und Chancen zu lassen. Rubi nahm zwei Änderungen vor und stellte sein Spielkonzept um, um nach dem Wiederanpfiff bessere Möglichkeiten zu haben.

Almerías Potenzial und der hohe Einsatz waren schon sehr früh zu erkennen, als sie versuchten, auf das Tor von Herrero zu kommen. Aber Málaga gab nicht auf. Funes war an der Reihe, das Spiel ging in eine entscheidende Phase. Herrero hatte Mühe, einen gegnerischen Schuss zu parieren, und Dotor hätte in einer weiteren unsicheren Phase des Spiels ein Tor erzielen können. Aber das Missverhältnis, das Problem oder der Fehler musste kommen, sei es das eigene, das des Gegners oder das des Schiedsrichters: Ein Schuss von außerhalb des Strafraums traf die Hand von Víctor García. Der Schiedsrichter war sich sicher, und der VAR hat es nicht korrigiert. Es war eine weitere fragwürdige Entscheidung, sehr fragwürdig.

Und Málaga war alles andere als vom Pech verfolgt und drängte auf den zweiten Treffer. Larrubia hätte schon früh ein Tor erzielen können, doch der gegnerische Torwart verhinderte dies. Auch Niño wurde eingewechselt, der bald darauf erfolglos versuchte, ein Tor zu erzielen. Das Tempo wurde immer frenetischer und die Zuschauer feuerten die Blau-Weißen noch lauter an. Es war spektakulär, sowohl der Elan der Mannschaft als auch der der Fans. Und so kam es nach mehreren Versuchen zum zweiten Tor, bei dem Niño mit einem Schuss, der an der Abwehr abprallt, den Abpraller aber Chupete zum erneuten Torerfolg verwertet. Es war eine beeindruckende Reaktion der Blau-Weißen, um wieder in Führung zu gehen.

Jetzt war es an Málaga, bis zum Ende durchzuhalten. Die Bemühungen der Blau-Weißen, ihr Spiel zu vervielfachen, bedeuteten ein zusätzliches Opfer bei der Verfolgung des Ziels. Die Mannschaft steigerte sich in Sachen Geschicklichkeit und errang am Ende einen glänzenden Sieg, den Herrero in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer beendete. Eine großartige Leistung von allen, mit einem überzeugenden Funes, dessen fast immer offensive Wechsel zum Sieg führten.