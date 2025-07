FC Málaga holt wichtigen Punkt bei SD Eibar und hat jetzt zwei Heimspiele vor der Brust

Málagas Innenverteidiger Diego Murillo (r.) erzielte per Kopf den zwischenzeitlichen Ausgleich.

FABIAN PAKULAT MÁLAGA. Donnerstag, 24. April 2025 | Actualizado 11:40h. Teilen

Wichtiger Punkt im Abstiegskampf für den FC Málaga: Die Blau-Weißen kommen am Montagabend zu einem 2:2-Unentschieden bei SD Eibar und haben jetzt vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie im Stadion Ipurúa, in der die Hausherren früh die Kontrolle übernahmen. Die Defensivabteilung der Blau-Weißen stand nach einer wackligen Anfangsphase aber meist sicher. Die erste gefährliche Aktion für den FC Málaga gehörte Lobete: Mit einem Schuss aus spitzem Winkel zwang er den gegnerischen Keeper Magunagoitia zur Parade am kurzen Pfosten.

Nach und nach befreiten sich die Andalusier vom Druck der Gegner die weiterhin tonangebend waren. In der 26. Minute wurde dann allerdings Dani Sánchez im Strafraum zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt, doch der VAR schaltete sich ein und revidierte die Entscheidung: kein Strafstoß.

Die Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte schließlich doch noch die Führung für Eibar. Jon Bautista nutzte die Unordnung in der Defensive nach einem überragenden Steilpass von Pereira, umkurvte im Strafraum noch Herrero und schob zum 1:0 für Eibar ein (Minute 45+3).

Málagas Trainer Sergio Pellicer wechselte zur Halbzeit und brachte Antoñito Cordero. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel auf hohem Tempo. Joker Cordero hatte gleich zwei Chancen auf den Ausgleich.

Kurz darauf setzte Larrubia nach schönem Solo einen platzierten Schuss aufs kurze Eck, den Eibars Torhüter mit den Fingerspitzen noch zur Ecke lenkte. Diese brachte dann den inzwischen verdienten Ausgleich: Murillo stieg am zweiten Pfosten am höchsten und nickte wuchtig zum 1:1 ein (60. Minute).

Und der FC Málaga, der jetzt mit Nachwuchsspieler Rafa Rodríguez für den schwachen Juanpe agierte und deutlich besser im Spiel war, legte nach: Nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung schlenzte der junge Rafa den Ball aus halbrechter Position unhaltbar ins Netz – ein Traumtor zum 1:2 (71.).

Doch der Jubel währte nur kurz: In der 72. Minute fiel der Ausgleich – allerdings erneut extrem unglücklich aus Sicht der Gäste. Beim Flankenball der Hausherren wollte Málagas Innenverteidiger Nelson Monte eigentlich klären, beförderte den Ball jedoch kurios in die eigenen Maschen.

In der Schlussphase schenkten sich beide Teams nichts mehr. Es ging hin und her, doch trotz beidseitiger Offensivaktionen blieb es beim letztlich gerechten Remis.

Nun stehen zwei Heimspiele für den FC Málaga auf dem Programm. Falls die Blau-Weißen beide Spiele gewinnen würden, wäre der Klassenerhalt so gut wie sicher. Am Sonntag kommt der Zweitliga-Aufsteiger Castellón ins Stadion La Rosaleda, der ebenfalls noch im Abstiegskampf steckt. Anstoß im Rosengarten ist um 18:30 Uhr. Eine Woche darauf kommt es zum Derby gegen den FC Granada (3.5., 18:30 Uhr). Tickets gibt es wie immer auf der Webseite des Vereins.

Antoñito zu Newcastle

Unterdessen wurde bekannt, dass Riesentalent Antoñito Cordero zur neuen Saison zu Newcastle United wechseln wird. Der 18-jährige Aufstiegsheld wird seit Monaten von zahlreichen Topclubs umworben. Der renommierte Sportjournalist Fabrizio Romano gab die Verpflichtung auf seinem Kanal auf der Plattform X exklusiv bekannt. Demnach soll Cordero einen Fünf-Jahresvertrag erhalten. Eine offizielle Bestätigung der Clubs steht allerdings noch aus.