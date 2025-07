Mit Klavierhänden zur WM: Ter Stegen hat neues Hobby vor Comeback

DPA BARCELONA. Donnerstag, 3. April 2025 Compartir

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat seine musikalische Seite entdeckt. Der 32 Jahre alte Keeper des FC Barcelona setzt sich neuerdings öfter ans Klavier. «Ich habe vor Kurzem angefangen, Piano zu spielen, nehme richtig Unterricht und mache da auch Hausaufgaben», erzählte der Mönchengladbacher im Podcast «Phrasenmäher». Das Schöne daran sei, dass man das Handy komplett weglege und sich nur auf einen Moment konzentriere. «Ich habe selten so abgeschaltet», berichtete er.

Ob er künftig dafür auch noch so viel Zeit hat wie zuletzt, ist fraglich. Sechs Monate nach seinem Riss der Patellasehne ist ter Stegen beim FC Barcelona ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und liebäugelt mit einem baldigen Einsatz. Er fühle sich fit und voller Energie, halte jede Belastung aus und sei hungrig darauf, bald zu spielen.

«Wenn ich die Belastungen mit Passformen und alle Teile des Mannschaftstrainings jetzt gut meistere, werde ich den Trainer schon mal anpieksen, damit er weiß, dass ich bereit bin», sagte der Schlussmann in Richtung Trainer Hansi Flick. Ein genaues Datum habe er aber noch nicht im Kopf. Ob er dann schon bei der Finalrunde in der Nations League vom 4. bis 8. Juni in Stuttgart und München im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen kann, ist offen. Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler hatten stets betont, dass ter Stegen für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko die Nummer 1 ist.