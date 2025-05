Spaniens Carlos Alcaraz stürzt die Nummer eins der Tenniswelt in einem Krimi in Rom

Enric Gardiner Rom Dienstag, 20. Mai 2025 Compartir

Mit einem souveränen 7:6 (5) 6:1-Sieg über den Weltranglistenersten Jannik Sinner sicherte sich Carlos Alcaraz am Sonntag seinen ersten Masters-Titel in Rom. Damit machte er das seltene Sandplatz-Masters-Triple perfekt und unterstrich seine Favoritenrolle für Roland Garros.

Der 21-Jährige aus El Palmar, Murcia, verwehrte Sinner die Chance, als erster Italiener seit Adriano Panatta 1976 in Rom zu gewinnen, und baute seine Führung in der Gesamtwertung gegen den Weltranglistenersten auf 7:4 aus.

Für Alcaraz war es der vierte Sieg in Folge gegen Sinner und sein 43. Sieg in 44 Matches seit August.

Sinner verblasst nach spannendem ersten Satz

Sinner, der sein erstes Turnier nach einer dreimonatigen Dopingsperre bestritt, zeigte sich von Beginn an stark und hielt im ersten Satz gut mit. Er wehrte zwei Breakbälle ab und war kurz davor, den ersten Satz für sich zu entscheiden, bevor Alcaraz im Tie-Break die Oberhand behielt.

Der Spanier, der von seinem Trainer Juan Carlos Ferrero dazu angehalten wurde, nach vorne zu gehen und das Spiel zu diktieren, erholte sich von einem Doppelfehler beim Stand von 4:2 und beendete den Satz, indem er seinem Gegner die Energie raubte.

Von da an wendete sich das Spiel schlagartig. Sinner, der sichtlich erschöpft war, leistete kaum noch Widerstand, während Alcaraz immer weiter vorrückte. «Das war eines meiner besten Matches in diesem Jahr», sagte Alcaraz, der nach den Titeln in Monte Carlo und Rotterdam auch in Rom gewann.

Alcaraz liegt in der ATP-Rangliste nur noch 1.530 Punkte hinter Sinner, ist aber mit 990 Punkten Vorsprung vor den French Open der Spitzenreiter im Rennen um Platz eins im Jahr 2025.