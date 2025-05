Unicaja siegt in Athen und baut seine Stellung in der Champions League aus (67-83)

Juan Calderón Málaga Montag, 12. Mai 2025 Compartir

Im Laufe der Jahre werden sich die Fans an diese legendäre Mannschaft des legendären Unicaja Málaga erinnern, die in Athen zum zweiten Mal in Folge die Champions League und zum sechsten Mal in zwei Jahren den Titel gewann. Es wird fast unmöglich sein, dass dies noch einmal passiert, also genießen Sie es, solange es noch geht. Ja, Unicaja ist wieder Meister. In einem makellosen Spiel auf dem Höhepunkt dessen, was ein europäisches Finale ausmacht, bezwang das Team Galatasaray und machte damit seine Herrschaft in diesem Turnier zu einer Dynastie. Sie schlugen zu Recht (67-83) einen Gegner, der am Ende den Beweis antreten musste, dass Unicaja zu Beginn der Saison und auch am Ende die bessere Mannschaft war.

Kravishs zwei persönliche Fouls nach fünfzig Sekunden durchkreuzten die Pläne der Mannschaft aus Málaga, Galatasaray in Schach zu halten, der in der Anfangsphase mit viel Durchschlagskraft agierte. Die Anweisungen waren klar: Koksal musste Perry verteidigen, damit dieser nicht das Spiel bestimmte. Der Fokus lag jedoch auf einem anderen Mann: Tyson Carter. Der Amerikaner war in seinem Stolz verletzt, nachdem er bei der Gala am Vortag von der FIBA keine Auszeichnung erhalten hatte. Aus dieser Wut heraus machte er einen Alleingang, der sein Team nach drei Minuten mit 4:10 in Rückstand brachte. Die Abwehr von Málaga stand solide und hielt mit der zweiten Mannschaft und dem Talent von Osetkowski das Niveau. Das Spiel wurde immer härter, mit vielen Fouls und wenig Rhythmus. Das erste Viertel endete mit einer 13:19-Führung für die Gastgeber.

Die Dominanz des Unicaja Málaga wurde gegen einen Gegner, der mit unmöglichen erscheinenden Angriffen, die in Fouls im Angriff endeten, auffiel, noch unterstrichen. Der erste Dreier der Mannschaft brachte das Maximum ins Spiel, 13-14 kurz nach Beginn des zweiten Viertels. Galatasaray ließ jedoch nicht locker, sondern reagierte in der Verteidigung mit mehr Härte und nutzte die Tatsache aus, dass Unicaja im Angriff die Ordnung verlor. Mehrere Turnover und zu viele, zum Teil schlecht gewählte Dreier öffneten die Tür zu einem 13:3-Lauf, der es den Türken ermöglichte, das Spiel auszugleichen (26:26, 17. Min.). Ibon Navarros Lösung war Tyson Perez, der wie ein Wirbelwind mit sechs Punkten in Folge ins Spiel kam und sich mit seiner Körperlichkeit den Weg zum Korb bahnte. Unicaja hatte die erste Welle des Gegners überstanden und war 20 Minuten von einem weiteren Sieg entfernt (31-37).

Unicaja geht in Führung

Die Leistung des Unicaja war genau das, was das Spiel brauchte, auch wenn Cummings das Spiel ausgeglichen hat. Die Mannschaft aus Málaga verteidigte solide und verkraftete das Fehlen von Perry, der verletzt auf der Bank saß, glänzend. Kameron Taylor glänzte dann mit seiner individuellen Technik, sechs Punkten in Folge und einem Pass aus dem Rückraum, den Kravish zum Torerfolg nutzte. Unicaja führte 40:49, und Galatasaray musste auf Cummings, seinen besten Spieler, verzichten, der vier Fouls hatte. Nach einem weiteren Treffer von Kravish und Osetkowski lagen die Türken für einige Sekunden zurück, doch die Mannschaft aus Málaga nutzte die Gunst der Stunde nicht. In Abwesenheit von Cummings und Palmer kam dann Tyrone Wallace zum Einsatz (49-53, 28. Min.). Es hätte noch schlimmer kommen können, aber die Türken vergaben vier Freiwürfe in Folge, so dass Unicaja mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung in das letzte Viertel ging (49-56).

Das Spiel verlief langsam, die Mannschaft von Ibon Navarro verstand es jedoch, sich an diese Situation anzupassen. Die Spieler teilten sich den Ball gut auf und nutzten die Fehler des Gegners, um ihre Dominanz allmählich auszubauen. Der wieder genesene Perry kehrte zurück, und mit dem ersten Ball, den er erhielt, erzielte er einen Dreier. Die Fans des Unicaja auf der Tribüne waren aufgestanden, denn sie konnten den Sieg schon erahnen (54-63). Es war noch viel zu spielen, aber die Stimmung war gut und wurde noch besser, als Kalinoski fünf Punkte in Folge erzielte und die Führung auf zwölf Punkte ausbaute. Die beiden Dunks des Amerikaners beendeten die Gegenwehr von Galatasaray, der nicht mehr zurückschlagen konnte. Dreier von Perry und Kalinoski selbst besiegelten den erneuten Sieg von Unicaja im Finale. Der König von Athen kommt aus Málaga.