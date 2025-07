Die Hitze kehrt nach Südspanien zurück: In vier Provinzen wird vor Höchsttemperaturen von bis zu 42 °C gewarnt

Almudena Nogués Malaga Dienstag, 15. Juli 2025 Compartir

Die extreme - und stickige- Hitze in Andalusien ist zurück. Schon am Montag wurde für drei Provinzen eine gelbe Warnung für Temperaturen von 39 °C ausgegeben. Die Warnung betraf Córdoba, Granada und Jaén, die Opfer des Beginns dieser neuen Hitzewelle sind, die laut Vorhersage des staatlichen Wetterdienstes (Aemet) bis zum Wochenende andauern wird.

«Die gemäßigten Temperaturen der letzten Woche in Andalusien werden in den nächsten Tagen weiter ansteigen und zwischen Dienstag und Donnerstag im Landesinneren über 40 Grad erreichen, allerdings wird das Thermometer ab Freitag in weiten Teilen der Region um bis zu sieben Grad sinken», so die Angaben des Wetterdienstes. Málaga wird von diesem Szenario vorerst verschont bleiben, wie der regionale Delegierte von Aemet, Juan de Dios del Pino, erklärte, der jedoch warnte, dass der Einzug des warmen Inlandwindes ('terral') am Freitag einen Temperaturanstieg bewirken wird, der auch in einem Teil der Küste der Provinz Granada zu spüren sein könnte.

Der Wetterexperte erklärte, dass der Himmel während der Woche klar bleiben wird und keine Niederschläge in der Region zu erwarten sind. «Die Abwesenheit von Wolken und die Windstille werden zu einem Temperaturanstieg führen, zu dem noch vertikale Abwärtsbewegungen der Atmosphäre, die zu einer Konzentration und Erwärmung der Luft führen, hinzukommen, die für das atlantische Hochdruckgebiet und den Höhenrücken in der oberen Troposphäre charakteristisch sind», so Del Pino weiter.

An diesem Dienstag hat Aemet in sechs Provinzen der Region Andalusien Wetterwarnungen aktiviert. Nur Almeria und Malaga werden verschont bleiben

Am heutigen Dienstag hat Aemet in sechs Provinzen der Region Andalusien gelbe Wetterwarnungen aktiviert. Nur Almeria und Malaga bleiben verschont. In Córdoba, Jaen und Sevilla, wo die prognostizierten Höchsttemperaturen 40 Grad übersteigen könnten, gilt die gelbe Warnstufe. Und am Mittwoch wird es noch heißer: Die Provinz Granada wird sich der gelben Warnstufe anschließen, wenn das Quecksilber zwischen 13 und 21 Uhr auf 41°C ansteigt. In der Provinz Jaén werden 42°C erwartet. Für Donnerstag hat der Wetterdienst noch keine Warnungen aktiviert.

Vergrößern Wetterwarnungen für Südspanien am Dienstag, 15. Juli Aemet

Ab Freitag wird der Zustrom kühlerer Westluft vom Atlantik her das Quecksilber in Teilen der Region wie dem Guadalquivir-Tal und der Genil-Senke um bis zu 7°C sinken lassen, wobei die Höchsttemperaturen am Samstag bei etwa 35°C liegen werden.

Juan de Dios del Pino hat klargestellt, dass diese Episode hoher Temperaturen wahrscheinlich nicht als Hitzewelle betrachtet werden kann, da sie 10 % des nationalen Territoriums betreffen müsste, mit Ausnahme der Kanarischen Inseln.

Der Wind wird in den ersten Tagen der Woche in Andalusien schwach sein, aber zum Ende der Woche wird er an der Küste von Huelva und Cádiz voraussichtlich mäßig wehen. Auch an der Küste der Provinz Málaga wird er mäßig bis stark sein.