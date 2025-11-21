Größte Tsunami-Simulation Spaniens wird in Cádiz unter Beteiligung von 20.000 Menschen erfolgreich abgeschlossen

José Luis Piedra Cádiz Freitag, 21. November 2025 Teilen

In Cádiz hat dem Donnerstag die größte jemals in Spanien durchgeführte Tsunami-Übung stattgefunden, an der mehr als 20.000 Menschen teilnahmen, von denen die meisten von mehr als tausend Einsatzkräften aus 40 verschiedenen Einsatzgebieten versorgt wurden. Die Probe dieses Notfalleinsatzes wurde auch in rund 500 öffentlichen Gebäuden, neun Bildungszentren, zwei Hotels und einem Parador-Hotel in Küstennähe durchgeführt.

Der Regionalminister für Präsidentschaft und Direktor des Notfallplans für Tsunamigefahr, Antonio Sanz, der die Operation leitete, war der Meinung, dass diese praktische Notfall-Makro-Übung «erfolgreich abgeschlossen wurde und in Cádiz Geschichte geschrieben hat, der größte Meilenstein in der Notfallplanung».

Antonio Sanz erklärte, dass die Operation mit der Simulation eines Erdbebens ähnlich dem von Lissabon im Jahr 1755 durchgeführt wurde, allerdings mit einer Stärke von 7,6 im Südwesten von Cabo de San Vicente. «Ab zehn Uhr morgens begann der Countdown, um alle Schutz- und Reaktionsmaßnahmen für Menschen und Güter zu organisieren, so wie es auch in einem realen Fall geschehen würde», so der Minister.

Der von der andalusischen Katastrophenschutzbehörde durchgeführte Test begann damit, dass der andalusische Katastrophenschutz eine Massenwarnmeldung an alle Mobiltelefone in den Gemeinden entlang der Küste von Cádiz verschickte, die Informationen über die zu treffenden Maßnahmen und eine Warnung enthielt, dass es sich um eine Übung handelt.

Die Warnung bestand aus einem leicht verständlichen Text, in dem die Bürger aufgefordert wurden, eine Höhe von drei oder mehr Stockwerken zu erklimmen oder sich unverzüglich zum festgelegten Treffpunkt zu begeben, sowie aus einem Link zu den Handlungsempfehlungen, so Antonio Sanz, der erklärte, dass nächste Woche eine Auswertungssitzung stattfinden werde, um jede einzelne der durchgeführten Aktionen zu analysieren.

Der Minister hob den Wert dieser Übungen hervor, damit «jeder weiß, wie er sich verhalten soll und wie viel Zeit er hat, um sich in Sicherheit zu bringen, denn allein damit würden wir viele Leben retten».

Die Schulen, die dem Strand von La Caleta am nächsten liegen, wie z. B. Santa Teresa, brauchten 16 Minuten, um die Plaza de San Antonio zu erreichen, die zusammen mit der Plaza de la Mina als Treffpunkt für die Rettung der Bevölkerung als nicht überschwemmte Zone galt. In diesen beiden Gebieten versammelten sich 2.500 Schulkinder.

Gleichzeitig wurden das Integrierte Operative Koordinationszentrum und ein Posten eingerichtet, von denen aus das gesamte Koordinierungssystem aufgebaut wurde, um die Reaktion der Stadt Cádiz auf einen Tsunami, die Reaktionszeiten der Einsatzkräfte und der Bevölkerung selbst auf eine derartige Gefahrensituation sowie die Implementierung von Notfallsystemen wie Lautsprecheranlagen und Glocken zu bewerten.

Das Pemea-System, d. h. das Nachrichtensystem an die Nummer 112 per Chat für Menschen mit funktionalen Unterschieden, wie z. B. Gehörlose, war ein weiterer Aspekt, der bewertet wurde, neben der Kapazität und den Zeiten der vertikalen Evakuierung, d. h. in der Höhe, und der horizontalen Evakuierung in Abhängigkeit von der Entfernung zu den Überschwemmungsgebieten von mehr als einem halben Tausend öffentlicher Gebäude, neun Bildungszentren und drei Hotelanlagen, denen der Minister für ihre Teilnahme dankte.

Antonio Sanz hob die Zusammenarbeit mit der Abteilung für pädagogische Entwicklung und Berufsausbildung hervor, die den Schülern erklärte, wie sie sich verhalten sollen, «und so auch den Samen des Selbstschutzes in ihnen allen sät, denn die Kinder von heute werden morgen Leben retten, und die Erziehung in Notfällen verhindert Risiken in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft».

Die Aktivität umfasste auch Übungen zum Schutz des kulturellen Erbes, an denen das Historische Archiv der Provinz, die Provinzbibliothek, das Zentrum für Unterwasserarchäologie und das Museum von Cádiz teilnahmen.

Am Strand von Santa María del Mar wurden Warnungen für Surfer, Rettungen und gerichtsmedizinische Protokolle des Instituts für Rechtsmedizin geübt, während in der Zona Franca die Hochschule für Architekten die Bewertung von Gebäudeschäden testete.