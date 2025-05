Höchsttemperaturen von 42 Grad Celsius: Aemet gibt die erste Hitzewarnung des Jahres für Andalusien heraus

Almudena Nogués Sevilla Dienstag, 27. Mai 2025 Compartir

Der Sommer wird diese Woche in Andalusien abrupt Einzug halten. Die staatliche meteorologische Agentur Aemet warnt vor einem allmählichen Anstieg der Temperaturen, die in mehreren Gebieten der Region die 40-Grad-Marke überschreiten werden und in Sevilla sogar 42 Grad Celsius erreichen können. In Anbetracht dieses Szenarios hat die Agentur soeben die erste Hitzewarnung des Jahres (Stufe Gelb) in Andalusien aktiviert. Im Moment gilt diese für das Umland von Sevilla am Mittwochnachmittag - zwischen 13 und 21 Uhr werden Höchsttemperaturen von 38 Grad erwartet -, obwohl der territoriale Delegierte der Behörde, Juan de Dios del Pino, sagt, dass man nicht ausschließt, in der zweiten Wochenhälfte neue Warnungen aussprechen zu müssen.

«In den nächsten Tagen wird sich eine warme Luftmasse, die mit einer kräftigen antizyklonalen Warmluftmasse aus Nordafrika verbunden ist, über unsere Region ausbreiten und eine stabile und sehr warme Atmosphäre schaffen. Auf der Halbinsel wird es aufgrund der für die Jahreszeit typischen Wärme, der Abwesenheit starker Winde und der spezifischen Orographie Andalusiens noch wärmer werden. Die Temperaturen werden allmählich ansteigen und zwischen Donnerstag und Samstag ihren Höhepunkt erreichen», heißt es auf der Website Meteored.

Der Aemet-Delegierte hat verschiedene Faktoren genannt, die zu diesen hohen Temperaturen führen werden. Dazu gehören das Vorhandensein längerer Tage und kürzerer Nächte, das Fehlen von Bewölkung sowie die Winde - mit leichter oder wechselnder Stärke und mit Brisen an den Küsten. Hinzu kommen weitere Faktoren, wie die Auswirkungen des Absinkens (d. h. vertikale Abwärtsbewegungen der Atmosphäre, die zu einer Konzentration und Erwärmung der Luft führen) und eine Warmluftmasse aus Nordafrika, die am Mittwoch oder Donnerstag eintreffen «und vor allem die westliche Hälfte Andalusiens beeinflussen wird», so Del Pino.

Keine richtige Hitzewelle

Wie Meteored erklärt, wird diese Episode mit schwülen Höchstwerten nicht die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, um nach der aktuellen Aemet-Definition als Hitzewelle zu gelten. Es werden jedoch sehr anomale und extrem hohe Werte für die Jahreszeit erwartet, mit Rekorden, die eher für eine Hitzewelle (die heißeste Zeit des Jahres) typisch sind. Nur Hochgebirgs- und Küstenregionen, in denen die Winde aktiv sind, werden verschont bleiben«, betonen sie.

Bereits heute werden die Temperaturen in Teilen des Guadalquivir-Tals die 35ºC-Marke überschreiten und auch in anderen Teilen Andalusiens und der südlichen Hochebene werden sie sehr nahe daran liegen. «Durch die Ablagerung der sehr warmen Luftmassen werden die Temperaturen steigen und könnten am Donnerstag in Provinzhauptstädten wie Córdoba und Sevilla die 40ºC-Marke erreichen oder leicht überschreiten», heißt es auf dem oben genannten Fachportal.

Im letzten Teil der Woche kann nach Angaben der Experten von Meteored etwas Dunst aufziehen, der jedoch in einigen Gebieten im Süden der Halbinsel dazu beitragen kann, dass die Temperaturen nicht so stark ansteigen. Wie die Höchstwerte werden auch die Tiefstwerte sehr hoch sein, mit warmen Nächten, die in den meisten andalusischen Provinzen (außer Granada, Córdoba und Huelva) nicht unter 20-21 Grad fallen werden.