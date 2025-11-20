Neuer Wetterumschwung: Andalusien erwartet nächste Woche mehr Regen

Almudena Nogués Málaga Donnerstag, 20. November 2025 Teilen

Spanien steht in dieser Woche der erste Sturm des Winters bevor. Der Einzug einer Luftmasse arktischen Ursprungs hat bereits am Donnerstag damit begonnen, die Thermometer sinken zu lassen. In insgesamt 14 Provinzen wird vor Schnee, Wellen und Wind gewarnt, so die Vorhersage der staatlichen meteorologischen Agentur (Aemet). Für Andalusien warnt die Agentur vor einem «Rückgang der Temperaturen in den nächsten Tagen». «Die kühlsten Tage in der Region werden Freitag und Samstag sein. Am Sonntag beginnen sich die Temperaturen zu erholen. In dieser Woche wird es kaum Niederschläge geben», heißt es in der jüngsten Zusammenfassung, die im sozialen Netzwerk X veröffentlicht wurde.

Allerdings wird sich das meteorologische Drehbuch ab kommenden Montag wieder ändern. Nach dem Ende des Kälteeinbruchs sagt die Aemet-Vorhersage für Montag, 24. November, ab den Mittagsstunden neue Niederschläge in der Region voraus. Die Regenwahrscheinlichkeit wird in allen Provinzhauptstädten über 65 % liegen, mit Ausnahme von Sevilla (50 %), Huelva (45 %) und Málaga (25 %). Almería ist die einzige Stadt, für die kein Regen erwartet wird. Im Landesinneren von Jaén und Granada sowie in der Sierra de Aracena in Huelva werden die Regenschirme am ehesten wieder aufgespannt.

Vergrößern Laut Aemet ist am kommenden Montag in Andalusien mit Schauern zu rechnen.

Was die Temperaturen betrifft, so werden Cádiz und Almeria (mit 20 bzw. 19 Grad) die Provinzhauptstädte mit den höchsten Temperaturen am Montag sein. In Córdoba und Granada hingegen werden mit sechs Grad die niedrigsten Temperaturen des Tages herrschen, die in Almeria, Málaga und Cádiz (wo das Quecksilber nicht unter 13-14 Grad fällt) verdoppelt werden.

Am Dienstag erhöht der Aemet die Wahrscheinlichkeit von Schauern bis zum Mittag in Andalusien, die vor allem zwischen 6 und 12 Uhr in Jaén, Granada, Cádiz und Córdoba bei über 70% liegen wird. Diese Wahrscheinlichkeit wird ab 12 Uhr mittags abnehmen und ab 18 Uhr vernachlässigbar gering sein (unter 20 %).