Puerto de Santa María bekommt das einzige öffentlich zugängliche Wellenbad für Surfer Andalusiens

Ein öffentlich zugängliches Schwimmbad mit einer durchgehenden Welle, um das Surfen zu lernen oder die Technik zu perfektionieren. Das ist es, was in Puerto de Santa María geplant ist. Die Gemeinde Cádiz ist dabei, das erste öffentlich zugängliche Dauerwellenbad des Landes zu eröffnen. Es handelt sich um eine 14 Meter breite und 65 Meter lange Anlage, in der Grundwellen erzeugt werden, die sich perfekt für Anfänger im Surfen, und in anderen Disziplinen wie Bodyboarding eignen.

Nach Angaben der Verantwortlichen im Rathaus der Hafenstadt wird die installierte Technologie vorhersehbare und stabile Wellen erzeugen, ideal für diejenigen, die ihre ersten Schritte auf dem Brett machen. Darüber hinaus wurde auch an ein behindertengerechtes Surfen gedacht: Der Pool wird über einen speziellen Zugang und geschultes Personal verfügen, das behinderte Sportler begleitet. «Wir wollen, dass alle gleichberechtigt am Surfen teilnehmen können», so Borja Romero, einer der Projektträger.

Das Projekt, das in den letzten 15 Jahren vollständig in der Stadt entwickelt wurde, wird in zwei Phasen entwickelt. Die erste, die bereits im Bau ist, umfasst das Wellenbad, einen Indoor-Skatepark und Landschaftsbereiche. In der zweiten wird ein Fachgeschäft für die Ausstattung der Nutzer und Besucher hinzukommen.

Der Bürgermeister von Puerto de Santa María, Germán Beardo, sagte, das Schwimmbad werde die Stadt zu einer «sportlichen Attraktion» machen und gleichzeitig die lokale Wirtschaft ankurbeln. Dank eines effizienten Konzepts, das in Bau und Unterhalt bis zu 100-mal billiger ist als andere vergleichbare Anlagen, werden die Kosten minimiert und die Nachhaltigkeit maximiert.