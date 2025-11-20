Schnellstraße der Costa Tropical A-44 nach Bauarbeiten wieder befahrbar von Motril in Richtung Granada

Sandra Palacios Granada Donnerstag, 20. November 2025 Teilen

Die Schnellstraße der Costa Tropical, die A-44, die von Granada bis kurz vor Motril führt, ist vorzeitig wieder geöffnet worden, und es ist nun möglich, den Abschnitt des Viadukts von Rules in Richtung Granada zu befahren. Das Ministerium für Verkehr und nachhaltige Mobilität hatte am Montag angekündigt, dass die Straße zwischen Kilometer 165 und 175 ab Freitag vollständig wiederhergestellt sein würde, aber die Autofahrer haben bereits am Mittwochabend festgestellt, dass sie den Teil, der seit Anfang September im Bau ist, zumindest auf dem Weg nach Granada befahren können. Die Unterdelegation der Regierung hat noch nicht bestätigt, ob die Straße im Laufe des Donnerstags endgültig freigegeben werden kann.

Die Reparaturarbeiten sollten ursprünglich bis zum 19. Dezember abgeschlossen sein. Zur Überraschung der Küstenbewohner gab das Ministerium jedoch Anfang dieser Woche bekannt, dass die Wiedereröffnung «aufgrund des guten Fortschritts der Arbeiten» vorgezogen würde. So wurde die Freigabe des Rules-Viaduktabschnitts für Freitag, 21. November, um 13 Uhr veranschlagt.

«Das Ministerium für Verkehr und nachhaltige Mobilität wird den Verkehr auf der A-44 wieder freigeben, sobald die wichtigsten Reparaturarbeiten am Rules-Viadukt bei Kilometer 171 abgeschlossen sind. Die Kosten für diese Arbeiten belaufen sich derzeit auf 29,2 Millionen Euro (einschließlich Mehrwertsteuer)», heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit diesem Vorstoß und der vorgezogenen Wiedereröffnung des Abschnitts wollte die Regierung Verkehrsbehinderungen während der Hauptreisezeiten, wie dem langen Wochenende im Dezember sowie an Weihnachten und Heiligabend vermeiden. Vorerst ist sie jedoch nur in Richtung Granada geöffnet; Autofahrer, die in Richtung Küste unterwegs sind, müssen weiterhin die Nationalstraße N-323 nehmen, bis die Schnellstraße wieder in beiden Richtungen befahrbar ist. Die Subdelegación hat noch nicht bestätigt, ob sie an diesem Donnerstag endlich vollständig geöffnet wird.

Die Reparaturarbeiten am Rules-Viadukt sind seit dem 9. September im Gange, da «das Viadukt am Südhang des Stausees beschädigt wurde». Um die Sicherheit der Arbeiter und der Autofahrer zu gewährleisten, wurde die Schnellstraße A-44 auf dieser zehn Kilometer langen Strecke vollständig gesperrt.

Dieser Fortschritt ist nach Angaben des Ministeriums auf die Verstärkung der personellen und materiellen Ressourcen und die Einrichtung von durchgehenden 24-Stunden-Schichten, einschließlich der Wochenenden, zurückzuführen. Das Ministerium hatte bereits am Montag angedeutet, dass es eine frühere Wiedereröffnung des Abschnitts in Betracht ziehen würde, wenn die Wetterbedingungen dies zuließen.