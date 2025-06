Verdoppelung des kollektiven Eigenverbrauchs bis 2026 auf 64MW

José Luis Piedra Sevilla Dienstag, 3. Juni 2025 Compartir

Das System des kollektiven Eigenverbrauchs von Energie ist in Andalusien auf dem Vormarsch, und der von der Junta de Andalucía entwickelte Fahrplan sieht eine Verdoppelung dieses Modells mit mehr als tausend neuen Anlagen vor, die bis 2026 insgesamt 64 Megawatt erzeugen sollen. Diese von der andalusischen Energieagentur geförderte Strategie zielt darauf ab, Solar- und Energiegemeinschaften in allen andalusischen Provinzen auf Initiative von Eigentümergemeinschaften, Unternehmen und Gewerbegebieten, Institutionen und Einrichtungen zu fördern, um Energieeinsparungen zu erzielen und die Nachhaltigkeit durch die Nutzung sauberer Energien zu fördern.

In Andalusien gibt es derzeit rund 1.000 Anlagen für den gemeinsamen Eigenverbrauch, die 34 Megawatt erzeugen. Die Strategie zielt darauf ab, viele der wachsenden Initiativen zu unterstützen, um diese Art der kollektiven Erzeugung von sauberer Energie zu fördern. Eine der strategischen Linien des regionalen Ministeriums für Industrie, Energie und Bergbau liegt in der Förderung erneuerbarer Energien und insbesondere des Eigenverbrauchs - dieser Bereich hat in den letzten Jahren ein beachtliches Wachstum erfahren. So hat sich die Zahl dieser Art von Anlagen seit 2019 um 65 vervielfacht, wenn man auch die von Einzelhaushalten installierten und nicht gemeinsam genutzten Anlagen mitzählt, und wird Ende 2024 171.000 Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 1.560 Megawatt übersteigen.

Diese Menge an selbst verbrauchter Energie stellt nun fast 11Prozent der gesamten in der Region installierten erneuerbaren Energie dar, eine Zahl, deren Wachstum weiter ansteigt, da allein im letzten Jahr 58.000 neue Anlagen in Betrieb genommen wurden. Die Geschäftsführerin der Energieagentur, Natalia Márquez, erklärte gegenüber SUR, dass «diese Ergebnisse einen sehr wichtigen Fortschritt bei der Öffnung des andalusischen Energiesystems darstellen, das sich weiter konsolidieren und wachsen muss und in dem der kollektive Eigenverbrauch, bei dem sich mehrere Verbraucher, seien es Nachbarn in Eigentümergemeinschaften, Unternehmen oder Industriebetriebe im selben Industriegebiet, die gleiche Erzeugungsanlage teilen, ein wesentlicher Bestandteil des Fortschritts in Richtung Dekarbonisierung ist».

Natalia Márquez erklärte: «Wir machen jetzt einen weiteren Schritt in unserer Energiepolitik, damit die erzeugte saubere Energie von möglichst vielen Nutzern gemeinsam genutzt werden kann, denn wir betrachten den kollektiven Eigenverbrauch als einen Mechanismus, der die Entwicklung der erneuerbaren Energien fördert und neue Akteure wie Bürger, Unternehmen, Industrie und Verwaltungen einbezieht».

Der kollektive Eigenverbrauch ermöglicht die gemeinsame Nutzung von sauberer, erneuerbarer Energie, auch wenn die Teilnehmer nicht über Solarpaneele auf ihren eigenen Dächern verfügen. Das alles mit dem Ziel, die Schaffung von Energiegemeinschaften zu unterstützen, einer juristischen Person, die Menschen, kleine und mittlere Unternehmen und Gemeinden zusammenbringt, um ihren Energiebedarf gemeinschaftlich zu decken.