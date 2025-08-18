Feria in Málaga: An welchen Tagen sind die Fahrgeschäfte am billigsten?

Almudena Nogués Málaga Lunes, 18 de agosto 2025, 10:27 | Actualizado 10:38h. Compartir

Mit der Feria de Málaga kommt eine der Wochen, auf die sich die Kinder vieler Familien am meisten freuen: die Zeit, um einen Nachmittag voller Attraktionen zu genießen. Mitreißende Musik, hypnotisierende Lichter und Adrenalin. Ein ebenso verlockender wie kostspieliger Cocktail für Familien (vor allem, wenn man mehr als ein Kind hat). Da es schwierig ist, die Kleinen dazu zu bewegen, nur eine – oder zwei oder drei – Fahrten zu machen, warten viele Eltern lieber auf den sogenannten Kindertag ('Dia del niño'). An diesem Tag werden die Preise für die Fahrgeschäfte erheblich reduziert. Merken Sie sich das Datum vor: Dieses Jahr ist es Sonntag, der 24. August.

Konkret werden in diesem Jahr im Vergnügungsbereich des Feriageländes 98 Fahrgeschäfte an ihrem üblichen Standort zu finden sein, davon 53 für Erwachsene und 45 für Kinder. Darüber hinaus werden wie bereits im letzten Jahr zwei Straßenumzüge für Kinder im Bereich der Schausteller stattfinden, um deren Teilnahme an den Feierlichkeiten zu fördern. Diese finden am 18. und 20. um 20:30 Uhr statt.

In diesem Jahr beginnen die günstigsten Fahrgeschäfte bei vier Euro, es gibt aber auch welche für 8, 10 oder sogar 15 Euro. Glücklicherweise können Familien den Kindertag nutzen, um ihr Budget zu schonen. Dieser findet dieses Jahr am 24. August statt, einen Tag nach dem offiziellen Ende der Kirmes, und bis 2 Uhr morgens gelten reduzierte Preise.