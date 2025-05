Almuñécar präsentiert Künstlerprogramm des 38. internationalen Jazzfestivals

MARLENE WÖRNER ALMUÑÉCAR. Donnerstag, 29. Mai 2025 Compartir

Almuñécars Stadtrat für Kultur, Alberto García Gilabert, gab die Riege der Künstler bekannt, die beim 38. Internationalen Jazzfestival in Almuñécar auftreten, das vom 22. bis 27. Juli im Majuelo-Park stattfindet. Tickets sind ab dem 1. Juni erhältlich.

'Jazz en la Costa' wird vom Rathaus Almuñécar und der Provinzregierung Granada organisiert und hat sich als kulturelle Referenz in Südeuropa etabliert. Das preisgekrönte Jazzfestival gilt als eines der renommiertesten auf internationaler Ebene. Einzigartig ist nicht nur die Qualität des Programms, sondern auch der in einer historischen Umgebung gelegene Veranstaltungsort. García Gilabert wies darauf hin, dass sämtliche Informationen unter www.jazzenlacosta.es und www.almunecar.es verfügbar sind. Alle Konzerte beginnen um 22 Uhr.

Teilnehmende Künstler

Myles Sanko eröffnet das Festival am 22. Juli mit seinem neuen Album 'Let It Unfold', in dem der britische Künstler auf elegante Weise Soul, Jazz und Hip-Hop verbindet und rhythmische Einflüsse seiner ghanaischen Wurzeln integriert, um einen einzigartigen Sound zu kreieren. Als wichtige Einflüsse nennt Myles Otis Redding, Marvin Gaye und Bill Withers.

Der Saxophonist James Carter, einer der innovativsten und vielseitigsten Künstler seiner Generation, ist am 23. Juli der Star des Festivals. Seinen internationalen Durchbruch feierte er 1988 dank Lester Bowie. Seitdem hat er den Übergang zwischen Stilen wie Dixieland, Hardbop und Fusion meisterhaft vollzogen. Begleitet von seinem Trio zollt er Legenden wie Jimmy Smith und Grant Green Tribut.

Am 24. Juli findet ein mit Spannung erwartetes Wiedersehen statt: Chano Domínguez, Javier Colina und Guillermo McGill kehren fast fünfzehn Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt auf die Bühne zurück. Dieses Trio gilt als Maßstab im spanischen Jazz und verbindet technische Exzellenz mit einer außergewöhnlichen künstlerischen Verbindung, die das Publikum weltweit in den Bann zog.

Der renommierte Kontrabassist Christian McBride präsentiert am 25. Juli sein Projekt 'Remembering Ray Brown', eine bewegende Hommage an eine der Säulen des modernen Jazz. Es handelt sich um eine Neuinterpretation von Browns Klassikern, die Swing, Raffinesse und Zeitgenössisches vereint. Das Repertoire umfasst überarbeitete Versionen und Originalkompositionen.

Am 26. Juli heißt das Festival den international bekannten Kontrabassisten, Komponisten und Sänger Avishai Cohen willkommen. Cohen wurde in eine multikulturelle Familie mit spanischen, griechischen und polnischen Wurzeln hineingeboren und wuchs in der anspruchsvollen New Yorker Szene auf. Er hat seinen eigenen Stil entwickelt, der Tradition und Avantgarde verbindet. Seine Musik reicht von klassischen Standards bis zu den lebendigsten Kompositionen des zeitgenössischen Jazz und durchquert ein reiches Mosaik aus Kulturen, Sprachen und Klängen.

Mit einem Auftritt der amerikanischen Sängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin Judith Hill wird die 38. Ausgabe des Festivals am 27. Juli beschlossen. Judith Hill ist bekannt für ihre kraftvolle Stimme, ihr Charisma auf der Bühne und ihre stilistische Vielseitigkeit. Sie hat mit so legendären Persönlichkeiten wie Michael Jackson, Stevie Wonder, Elton John und vor allem Prince zusammengearbeitet. Als Solokünstlerin hat sie eine Karriere aufgebaut, die von Authentizität, Ausdruckskraft und der Fähigkeit, Genres mühelos zu vermischen, geprägt ist.

Zusätzliche Late-Night-Shows

Parallel zum Hauptprogramm präsentiert die Reihe 'Trasnoches de Jazz' jeweils ab 23.30 Uhr das Costa Jazz Quartet, bestehend aus vier herausragenden Musikern der Jazzszene Granadas. Die Gruppe entstand 2016 im Rahmen ebendieser Late-Night-Shows und veröffentlichte 2019 ihr erstes Album.