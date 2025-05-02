Almuñécar testet wassersparendes unterirdisches Bewässerungssystem

M. WÖRNER ALMUÑÉCAR. Freitag, 2. Mai 2025 Teilen

Der Stadtrat für Landwirtschaft von Almuñécar, Carlos Ferrón, gab Informationen über die Bewässerungsmethode bekannt, die auf mehreren Terrassen des landwirtschaftlichen Forschungsfarm El Zahorí eingeführt wurde und bei der die Bewässerung unterirdisch erfolgt.

Ferrón erläuterte, dass mit dem in Spanien hergestellten und mit den bestehenden Bewässerungsanlagen kompatiblen DRS-System die Oberflächenbewässerung in eine unterirdische Bewässerung umgewandelt wird, wodurch Wasserverluste durch Verdunstung, Abfließen und Versickerung vermieden werden, was für die Landwirte eine Wassereinsparung von schätzungsweise zwischen 30 und 50 Prozent bedeutet. «Das DRS bringt Wasser und Düngemittel in den Untergrund und damit zu den Wurzeln. Außerdem wird die Ausbreitung von Unkräutern reduziert, die als Unterschlupf für Schädlinge dienen und Wasser und Nährstoffe verbrauchen», führte Ferrón aus.

Die Firma Innovaciones Hídricas Sostenibles S. L. wird zwei Jahre lang Forschungen durchführen und dann die Ergebnisse vorlegen. «Damit widmen wir die Versuchsfarm El Zahorí ihrer Hauptaufgabe, nämlich der Erforschung landwirtschaftlicher Methoden zur Verbesserung der Ernteerträge», so der Stadtrat. Er wies darauf hin, dass dem Rathaus keine Kosten entstehen. Innovaciones Hídricas Sostenibles S. L. mit Sitz in Vera, Almería, hat das DRS (Dispositivo de Riego Subterráneo) entwickelt, patentiert, hergestellt und vermarktet. Das Bewässerungssystem besteht aus Polypropylen, das zu hundert Prozent aus recycelten Materialien stammt und mit erneuerbaren Energien hergestellt wird.