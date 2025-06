DPA Sevilla Montag, 30. Juni 2025 Compartir

Mit einem Aufruf zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit hat im südspanischen Sevilla die vierte UN-Konferenz für Entwicklungsfinanzierung begonnen. Bei dem Treffen mit rund 12.000 Teilnehmern, darunter rund 50 Staats- und Regierungschefs, geht es bis Donnerstag darum, wie die Gerechtigkeitsziele der Agenda 2030 trotz des faktischen Ausstiegs der USA aus der internationalen Zusammenarbeit und der massiven Streichung von US-Hilfsgeldern erreicht werden können. Trump ließ mehr als 80 Prozent der Mittel von USAID streichen und damit rund ein Viertel der gesamten internationalen Entwicklungsfinanzierung.

UN-Generalsekretär António Guterres sprach in seiner Eröffnungsrede von einer Welt, in der der Multilateralismus immer mehr unter Druck gerate, während sich die Weltwirtschaft abkühle und Entwicklungsetats gekürzt würden, ohne jedoch US-Präsident Donald Trump ausdrücklich zu erwähnen. «Der Zusammenhang zwischen Frieden und Entwicklung ist offensichtlich», warnte Guterres. In neun der zehn am wenigsten entwickelten Länder gebe es derzeit bewaffnete Konflikte.

Um die Ziele der Agenda 2030 wie Beendigung der Armut, die Gleichstellung der Geschlechter, die Verringerung der Ungleichheiten und der Klimaschutz zu erreichen, seien vier Billionen Dollar (3,4 Billionen Euro) pro Jahr zusätzlich nötig, sagte Guterres. «Hitze ist nicht länger eine seltene Ausnahme, es ist die neue Normalität», sagte Guterres, während in Spanien Rekordtemperaturen von bis zu 46 Grad gemessen wurden.

Die bereits vor der Konferenz ausgearbeitete «Verpflichtung von Sevilla» (Compromiso de Sevilla) wurde per Konsens angenommen. Die Vereinbarung enthält konkrete Reformschritte zur gerechteren Entwicklungsfinanzierung und globalen Steuerkoordinierung. Allerdings ist einiges darin unverbindlich formuliert. «Für mich ist das Versprechen von Sevilla eine Art Abkommen für eine gerechtere Welt», sagte Alabali Radovan.