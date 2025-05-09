Großes Kunstfestival in den Straßen von Salobreña

Werk von Raquel Coba, einer der am Festival teilnehmenden Künstlerinnen.

Das urbane Kunstfestival Artepeazos kehrt vom 8. bis 18. Mai nach Salobreña an der Costa Tropical zurück, wo spanische und internationale Künstler eine breite Palette von Kunstwerken wie Wandmalereien, Steinskulpturen, Malerei und vieles mehr ausstellen.

In diesem Jahr nehmen neun Künstler teil, darunter die Wandmaler Alba Fabre, Sacristán, Iván Floro, Pablo Zabala, Raquel de la Coba und Edgar Goás Blanco (Wedo Goás), deren Werke sich durch eine breite Palette von Stilen auszeichnen, die vom Realismus bis zum zeitgenössischen Impressionismus reichen.

Die Bildhauer Selene Frosini, Enrico Ferrarini, Lorenzo Millo und José Manuel Rodríguez Trigueros werden ab dem 12. Mai im Parque La Fuente live Steinmetzarbeiten anfertigen. Diese Werke werden auf öffentlichen Plätzen in Salobreña, La Caleta und Lobres aufgestellt.

Das Programm umfasst Konzerte, Siebdruck- und Kalkmalerei-Workshops, Führungen und eine Buchvorstellung. Während der Abschlussveranstaltung wird im Parque La Fuente ein Kreativitätsworkshop der Universität Granada und EducArte stattfinden.

Das vollständige Programm und weitere Informationen finden Sie auf Salobreña Tourismus .