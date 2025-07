Neues Parkhaus am Markt von Almuñécar eröffnet

MJ Arrebola Almuñécar Mittwoch, 30. Juli 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Almuñécar hat am gestrigen Dienstag das neue Parkhaus am Stadtmarkt in Betrieb genommen, die 230 zusätzliche Parkplätze im Herzen des Stadtzentrums bietet. Die Einweihung, die nach einer leichten administrativen Verzögerung erfolgte, wurde von Bürgermeister Juan José Ruiz Joya bekannt gegeben.

«Die Verzögerung einiger Genehmigungen hat uns dazu veranlasst, bis heute zu warten. Und sobald wir sie hatten, haben wir mit der Eröffnung begonnen und 230 neue Plätze zu den bestehenden hinzugefügt, und das mitten im Zentrum von Almuñécar», sagte er.

Das neue, von dem Unternehmen EMPARK verwaltete Parkhaus wird rund um die Uhr bewacht, verfügt über einen Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität, ein Leitsystem für freie Plätze und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Es ist strategisch günstig zwischen der Avenida de Cala und der Avenida de Europa gelegen und bietet eine bequeme und sichere Lösung für Bewohner und Besucher.

Die Eröffnung ist Teil des ehrgeizigen «Plan 2.000 Plazas» (Plan 2.000 Plätze), einer Initiative der Gemeindeverwaltung, um die wachsende Nachfrage nach Parkplätzen in den Geschäfts- und Touristengebieten von Almuñécar und La Herradura zu verringern.

Der Marktparkplatz ist auch der erste Schritt zur lang erwarteten Wiedereröffnung des städtischen Marktes selbst, der, wenn es keine weiteren Rückschläge gibt, vor Weihnachten 2025 eröffnet werden soll.