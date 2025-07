Tony Bryant TOLEDO Donnerstag, 27. März 2025 | Actualizado 01/04/2025 18:18h. Compartir

Jetzt, wo der Frühling in Sicht ist und das schlimmste Winterwetter hinter uns liegt, planen viele von uns Reisen und Wochenendtrips, bevor die dichte Hitze der Sommermonate einsetzt. Spanien hat unzählige verlockende Ziele zur Auswahl, egal ob Sie auf der Suche nach Kultur, Geschichte und Abenteuer sind oder einfach nur ein paar Tage Auszeit vom Alltag wollen, um neue Energie zu tanken.

Toledo in Kastilien-La Mancha ist aufgrund der historischen Sehenswürdigkeiten, die die vielfältige muslimische, christliche und jüdische kulturelle Vergangenheit der Stadt widerspiegeln, zu einer wichtigen Touristenattraktion geworden und wird daher auch liebevoll «Stadt der drei Kulturen» genannt.

Die Lage der Altstadt bietet einen Panoramablick auf die gewundene Schönheit des Tajo, zweifellos eine der großen Attraktionen Toledos, die der Stadt einen einzigartigen Charme verleiht.

Die Orographie von Toledo, die ebenso inspirierend ist wie das Innere der Stadt selbst, bietet einen natürlichen Reichtum und ein ökologisches Erbe, wie ein gemütlicher Spaziergang auf dem ökologischen Pfad entlang des Flusses zeigen wird. Es gibt verschiedene Wandermöglichkeiten, wie z. B. den «Recaredo-Weg», benannt nach dem Westgotenkönig Recaredo I., der Toledo Ende des sechsten Jahrhunderts regierte.

Toledo bietet auch mehrere Parks von kulturellem Interesse, wie den Parque de la Vega, eine weitläufige Grünanlage, in der Statuen einstiger Könige in den wunderschön angelegten Gärten stehen. Ein weiterer Park ist der Parque Escola, in dem die Überreste eines römischen Zirkus aus dem 1. Jahrhundert besichtigt werden können.

Toledo verfügt natürlich über einen vielfältigen architektonischen Reichtum, der nur darauf wartet, entdeckt zu werden - einer der Gründe, warum die Stadt 1986 zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Ein Spaziergang durch die engen gepflasterten Gassen offenbart die Schönheit von Toledo,. Hier taucht der Besucher in die imposante Architektur seiner Monumente ein, insbesondere in der gotischen Kathedrale Santa María aus dem 13. Jahrhundert, der zweitgrößten Spaniens. Die Kathedrale, die einige Historiker für das Hauptwerk des gotischen Stils in Spanien halten, wurde an der Stelle der Hauptmoschee der Stadt erbaut, die ihrerseits an der Stelle einer westgotischen Kirche errichtet worden war.

Charmantes jüdisches Viertel

Besucher, die auf der Suche nach bedeutenden religiösen Bauten sind, haben die Qual der Wahl. Die «judería», das ehemalige Judenviertel von Toledo, beherbergte mehrere historisch bedeutende Synagogen. Zwei davon sind noch erhalten: die Sinagoga del Tránsito (heute ein Museum) und die Sinagoga Santa María la Blanca, das älteste noch erhaltene Synagogengebäude Europas. Das jüdische Viertel lädt den Besucher ein, seinen zeitlosen Charme zu entdecken. Ein Spaziergang durch die alten Kopfsteinpflasterstraßen vermittelt noch heute die Atmosphäre eines der einst blühendsten jüdischen Viertel Südeuropas.

Toledo, die einzige spanische Stadt, die in «1001 Nacht» erwähnt wird, bietet auch ein einzigartiges Beispiel islamischer Architektur und eine lebendige Erinnerung an das muslimische Toledo, voller Geschichte, Kunst und Legenden. Dazu gehört die Moschee Cristo de la Luz, die heute eine katholische Kapelle ist. Sie war eine von zehn Moscheen, die während der maurischen Zeit in Toledo existierten.

Natürlich finden sich überall in der Stadt arabische Spuren wie die Baños de Tenerías, öffentliche Bädern vom Beginn des 11. Jahrhunderts. Die Überreste islamischer religiöser Gotteshäuser sind in vielen christlichen Klöstern und Kirchen zu sehen, während Tore wie die Puerta Bab al-Mardum, das älteste Tor der Stadtmauer, zeigen, wie uneinnehmbar Toledo im Mittelalter war.

Der imposante Alcázar im höchsten Teil von Toledo ist ein weiteres schönes Beispiel historischer Architektur, auch wenn er wenig Ähnlichkeit mit den typischen maurischen Festungen in Städten wie Málaga, Sevilla oder Cádiz hat. Diese große Steinfestung war einst ein römischer Palast und wurde im 16. Jahrhundert restauriert, mit vier großen, 60 Meter hohen Türmen, die jeweils von einer imposanten Turmspitze gekrönt werden.

Doch Toledo, bis 1561 die Hauptstadt Spaniens, ist nicht nur wegen seines architektonischen Erbes attraktiv, wie Kultur- und Kunstliebhaber feststellen werden. Die Stadt bietet Museen, die die verschiedenen Epochen dokumentieren. Eines der meistbesuchten ist das Greco-Museum, das dem berühmten Maler aus dem 16. Jahrhundert gewidmet ist. In Toledo verbrachte El Greco den letzten Teil seines Lebens, und seine Liebe zu dieser Stadt spiegelt sich in einigen seiner berühmtesten Werke wider.

Die Küche der zahlreichen Tavernen, Bodegas und Restaurants von Toledo basiert auf lokalen Spezialitäten. Für Feinschmecker gibt es eine Vielzahl von Fleisch- und Wildgerichten sowie die berühmtesten Produkte der Stadt - Manchego-Käse und Marzipan mit geschützter Herkunftsbezeichnung.

Auch an Übernachtungsmöglichkeiten mangelt es nicht, von preisgünstigen Herbergen über Boutique-Hotels bis hin zu Vier-Sterne-Häusern, die alle modernen Komfort bieten, die man an einem beliebten Reiseziel erwartet.

Die 500 Kilometer lange Strecke von Málaga nach Toledo dauert mit dem Auto etwa fünf Stunden, mit dem Zug lässt sich die Fahrtzeit jedoch erheblich verkürzen. Die zahlreichen Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Málaga und Madrid ermöglichen es, die Hauptstadt in etwa zweieinhalb Stunden zu erreichen; die Zugfahrt nach Toledo dauert nur 30 Minuten.