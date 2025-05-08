Vom Meer aus Olivenbäumen zu den Fluten des Genil

JAVIER ALMELLONES Villanueva de Algaidas Donnerstag, 8. Mai 2025 Teilen

Endlose Olivenhaine und ein faszinierender Auenwald rund um das rauschende Wasser des Genil. Dies sind nur zwei Sehenswürdigkeiten der fünfzehnten Etappe der Gran Senda de Málaga, die Villanueva de Algaidas und Cuevas Bajas, beide in der Sierra Norte gelegen, miteinander verbindet.

Einer der dichtesten Olivenhaine der Provinz Málaga säumt einen Großteil dieses Abschnittes, der auf rund zehn Kilometern auf breiten, bequemen und zum Teil sogar asphaltierten Wegen verläuft.

Villanueva de Algaidas - Cuevas Bajas

Länge: 9,4 km.

Dauer: 2 Stunden 45 Minuten

Höhenmeter max.: 720 Meter

Höhenmeter min.: 361 Meter

Sehenswürdigkeiten: Die Felsenkirche von Algaidas, der Aussichtspunkt Cedrón und der Fluss Genil.

Der Hauptvorteil, den diese Etappe dem Reisenden bietet, ist das Zusammentreffen mit dem 'Mozarabischen Weg', einem Nebenarm des Jakobsweges, und damit das Vorhandensein von Herbergen sowohl im Ausgangsort als auch im Zielort. Die erste große Freude kommt bei vielen Wanderern wenige Meter nach dem Verlassen von Villanueva de Algaidas in Richtung des Ortsteils La Atalaya auf, wo ein Abschnitt des Weges beginnt, der gänzlich unerwartet am Burriana-Bach entlangführt.

Da die Etappe mit dem 'Camino Mozárabe zusammenfällt, bietet sie auch eine Vielzahl an Herbergen

Nach diesem von Ufervegetation geprägten Abschnitt des Weges erreicht man die Straße. In diesem Bereich kommt man an der wertvollsten Sehenswürdigkeit von Villanueva de Algaidas vorbei: den Überresten eines alten Franziskanerklosters und einer Felsenkirche. Ab diesem Punkt ist der weitere Weg stark vom Olivenanbau geprägt.

Den besten Blick auf das Meer von Olivenbäumen, an dem man vorbeikommt, hat man vom Aussichtspunkt Cedrón aus, der etwa auf halber Strecke liegt. Von dort aus kann man nicht nur das Grün dieser traditionellen Kulturpflanze bewundern, sondern auch Cuevas Bajas, das Ziel, und in der Ferne Cuevas de San Marcos, am Fuße der Sierra del Camorro. Der Weg ist nicht sehr steil, auch wenn es die ersten Meter fast nur bergauf geht. Nach der Hälfte der Strecke geht es hinunter in das Tal, in dem sich Cuevas Bajas befindet, eine ruhige Gemeinde am Genil, dem Hauptzufluss des Guadalquivir, der sein Wasser aus der Sierra Nevada zu dem wohl bekanntesten Fluss Andalusiens führt. Auf seinem Weg prägt er Landschaften wie diese, wo er die natürliche Grenze zwischen den Provinzen Córdoba und Málaga bildet.

Hinter Villanueva de Algaidas kommt man an den Überresten eines alten Klosters und einer Felsenkirche vorbei. Diputación

Bevor man sich an die Ufer des Genil begibt, lohnt sich ein Spaziergang durch das Zentrum von Cuevas Bajas mit seinen einzigartigen Gebäuden, wie die der Calle Real oder der Plaza de la Reja, wo sich die beeindruckende Casa de los Cristales befindet, die ihren Namen den zahlreichen Glasscheiben in ihrer Fassade verdankt. Ganz in der Nähe befindet sich die alte Venta de Juan González, ein beliebter Treffpunkt der berüchtigtsten Banditen des 19. Jahrhunderts.

Der Genil, der nur wenige Meter vom Stadtzentrum entfernt und leicht zu erreichen ist, ist zweifellos die größte Naturattraktion der Gemeinde. Dank der Geschwindigkeit, mit der das Wasser aus dem nahe gelegenen Stausee von Iznájar austritt, ist er zu einem Muss für Wassersportler wie Kajak- und Kanufahrer oder Wildwasserrafter geworden. Im Laufe der Geschichte war der Fluss für die Bewohner der Region von grundlegender Bedeutung. Es gibt sogar noch einige Wasserräder, die einst die Kraft der Strömung für verschiedene Arbeitsschritte in der Lebensmittelverarbeitung nutzten.

Das Wasserrad 'Noria de la Aceña' am Ufer des Flusses Genil ist eines der Highlights auf dieser Etappe der Gran Senda de Málaga. J.A.

Diese Etappe des Málaga-Rundwanderweges ist ein spannender Streifzug durch die Olivenhaine der Sierra Norte de Málaga, die praktisch die gesamte Strecke dominieren. Aber auch die Ufervegetation entlang des Burriana-Baches (nach Algaidas) und des Genil wird Sie begeistern. Am Genil können Sie eine große Vielfalt an Vögeln beobachten, die am Fluss leben. Zu diesem Zweck wurde in der Nähe der Route eigens eine Vogelwarte eingerichtet.