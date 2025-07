Vom nördlichen Provinzzentrum zum 'Entredicho'

JAVIER ALMELLONES Archidona. Mittwoch, 16. April 2025 Compartir

Der größte Teil der dreizehnten Etappe der Gran Senda de Málaga verläuft durch Weideland mit alten Steineichen und dichten Olivenhainen. Sie verbindet die bevölkerungsreichste Gemeinde der Sierra Norte de Málaga, Archidona, und die am wenigsten bewohnte, Villanueva de Tapia. Die erstgenannte Gemeinde ist das Zentrum der Region, während die letztere eine ganz besondere Geschichte hat, die ihr auch den Spitznamen 'El Entredicho' eingebracht hat.

Obwohl diese Etappe auf einer Höhe von etwa siebenhundert Metern über dem Meeresspiegel verläuft, ist sie praktisch flach, ohne nennenswerte Steigungen und reich an Weideflächen, auf denen hundertjährige Steineichen und andere Baumarten zu finden sind.

Archidona-Villanueva de Tapia

Länge: 17,1 Kilometer.

Dauer: 3 Stunden 50 Minuten.

Max. Höhe über NN: 798 Meter..

Min Höhe über NN: 660 Meter.

Sehenswürdigkeiten: Plaza Ochavada, Realenga del Puerto und Aussichtspunkt El Entredicho.

Die Route ist daher einfach, da es weder steile Abhänge noch schmale Pfade gibt, sondern fast die gesamte Strecke auf breiten, gut erhaltenen Wegen verläuft, was auf die große Bedeutung der Olivenhaine in diesem Gebiet zurückzuführen ist.

Dennoch sind es etwas mehr als siebzehn Kilometer von der monumentalen Stadt Archidona bis nach Villanueva de Tapia, an der Grenze zu den Provinzen Córdoba und Granada, einem Ort, der reich an Traditionen und Gastronomie ist, wie das berühmte Olivenöl oder die Wurstwaren während des Karnevals beweisen.

Auf dem Weg dorthin durchquert man jedoch zunächst eine von Olivenbäumen vor einer grauen Kulisse der Kalksteingebirge von Arcas und Pedroso geprägte Landschaft.

Vergrößern Die Etappe hat nur geirnge Steigungen, aber mann sollte berücksichtigen, dass die Gesamtlänge mehr als 17 Kilometer beträgt. J.A.

Von Archidona aus geht es durch den Llano de Pablo Picasso in Richtung Gebirge, wie es die offiziellen Wegweiser der Gran Senda de Málaga angeben. Bald wechselt die Landschaft von landwirtschaftlich genutzten Flächen zu Felsen und steilen Hügeln, bis man zur Fuente del Sacristán gelangt.

Wenig später erreicht man den höchsten Punkt der Route, der knapp 800 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Dort dominieren Oliven- und Mandelbäume die Landschaft.

Nach etwas mehr als einem halben Dutzend Kilometern und der Unterquerung der Schnellstraße erreicht man die Realenga del Puerto, die praktisch an die Straße angeschlossen ist, und beginnt die Wanderung durch das bereits erwähnte Weideland. Es lohnt sich, diese spektakuläre Landschaft zu genießen, die einer Insel aus Steineichen ähnelt, von denen viele Jahrhunderte alt sind und von einem Meer aus Olivenbäumen umgeben sind.

Der Weg verlässt allmählich den Steineichenwald und wird in seinem weiteren Verlauf von Olivenbäumen dominiert. Nach einem leichten Anstieg erreicht man Las Palomeras, wo sich der Aussichtspunkt El Entredicho befindet, der auf den Beinamen des Dorfes Villanueva de Tapia anspielt. Von dort aus geht es nur noch steil bergab, bis Sie diese Ortschaft erreichen.

Eine der Hauptattraktionen dieser Route sind die Weiden mit alten Steineichenwäldern, bevor man Villanueva de Tapia erreicht. Diese Wälder sind ein idealer Zufluchtsort für verschiedene Säugetiere wie Wildschweine, Rehe, Füchse und Ginsterkatzen.

Der Ausgangspunkt dieser Route befindet sich an einem der Ortsausgänge von Archidona. Genauer gesagt an der Kreuzung mit der Avenida de Andalucía. Nach Archidona gelangt man über die Autobahn A-92, Abschnitt Sevilla-Granada, oder über die A-359 (Pedrizas-Salinas).

In beiden Gemeinden gibt es abseits des Wanderweges viel zu besichtigen. In Archidona, einer der bedeutendsten monumentalen Städte Málagas, ist ein Besuch der maurischen Festung, der Wallfahrtskapelle Virgen de Gracia und der Plaza Ochavada ein Muss. In Villanueva de Tapia wiederum befinden sich zwei der wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf dem Hauptplatz: die Casa de la Cantina und die Kirche San Pedro Apóstol.

Informationen zum Rundwanderweg Gran Senda:

http://www.gransendademalaga.es