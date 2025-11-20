Kartenverkauf begonnen für Deep Purple auf dem Starlite Festival von Marbella

BEATRICE LAVALLE Marbella Donnerstag, 20. November 2025 Teilen

Das Festival Starlite rührt bereits die Werbetrommel für seine Ausgabe nächsten Jahres und hat den ersten internationalen Teilnehmer angekündigt. Am 9. Juli 2026 wird im Steinbruch von Nagüeles die legendäre britische Rock-Band Deep Purple zu sehen sein. Die 1968 geründete Gruppe war mit ihren Stil, der Hard-, Progessive-, Symphonic-, Psychodelic-, Blues- und Hard-Rock vereinte, wegweisend für spätere Rock-Bands. Hits wie 'Smoke on the Water', Highway Star', Child in Time' oder 'Hush' haben sich in Hymnen mehrerer Genertionen verwandelt.

Nach einer fast sechs Jahrzehnte umfassenden Karriere und über 100 Millionen verkauften Alben sind von der ursprünglichen Besetzung immerhin noch drei Musiker – Sänger Ian Gillan, Schlagzeuger Ian Paice und der Bassist Roger Glover – in der Band aktiv und stehen in internationalen Tourneen auf der Bühne. 2024 gaben sie mit den beiden neuen Bandmitgliedern Don Airey (Keyboard) und dem Gitarristen Simon McBride das Album '=1' (equals one) heraus.

Die Karten für das Konzert in Marbella sind ab 45 Euro auf der Website https://starlitefestival.com/ erhältlich.