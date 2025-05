Auszeichnung für Antonio Banderas: Musical «Gypsy» erhält vier Talía-Preise

Antonio Banderas posiert mit zwei der vier Preise, die er für das Musical «Gypsy» gewonnen hat, während der Talía-Preisverleihungsgala am Montag in Madrid.

SDA Málaga / Madrid Dienstag, 13. Mai 2025 Compartir

Antonio Banderas´Musical «Gypsy» ist am Montag im Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa in Madrid für sein Musical «Gypsy» von der der Spanischen Akademie der Darstellenden Künste (AAEE) mit vier Talía-Preisen ausgezeichnet worden: Beste Schauspielerin im Musiktheater (Marta Ribera), Bester Darsteller im Musiktheater (Aaron Cobos), Beste Musiktheatershow und Beste Musikalische Leitung (Arturo Díez. ). Banderas selbst erhielt einen Ehrenpreis für seinen beruflichen Werdegang und wurde nach seiner Ansprache, in der er die Bedeutung seines neuen Theaters in Málaga hervorhob, mit stehenden Ovationen bedacht.

«Eine Bühne ist ein sehr kleiner Ort, an dem sehr große Dinge geschehen. Theater sind heute ein Hort der Wahrheit, ein Ort für viele Sichtweisen und Interpretationen der Wirklichkeit, die einer einzigen, objektiven und unbestreitbaren Wahrheit huldigen. Theater ist ein wunderbares Ritual, bei dem wir gemeinsam lachen, weinen, bewegt sein oder nachdenklich sein können und bei dem nicht die künstliche Intelligenz siegt, sondern die menschliche Intelligenz, die wir heute hier feiern», versicherte er.

Vor seiner Rede dankte die Vorsitzende der Spanischen Akademie der Darstellenden Künste, Cayetana Guillén-Cuervo, ihm dafür, dass er sich mit «Leib und Seele» den darstellenden Künsten verschrieben habe. «Sie haben Ihre Zeit und Ihre Weisheit eingesetzt. Sie sind eine Referenz für uns», lobte sie.