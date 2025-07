Das Museo Carmen Thyssen beginnt im April eine neue Reihe klassischer Musik

B. LAVALLE MÁLAGA. Montag, 24. März 2025 | Actualizado 02/04/2025 10:41h. Compartir

Am 5. April startet mit einem Konzert des Cuarteto Lehmberg im Museo Carmen Thyssen in Málaga (C/Compañía 10) eine neue Ausgabe der Reihe 'Música clásica en la Colección'.

Mit jedem Konzert der Reihe soll ein Dialog zwischen dem Repertoire der musikalischen Darbietung und den Werken der Sammlung des Museums geboten werden. Den Auftakt macht das 'Requiem' in d-Moll (KV 626) aus dem Jahr 1791 von Wolfgang Amadeus Mozart, das in diesem Fall in einem Arrangement für Streichquartett von P. Lichtenthal interpretiert wird. Die Dramatik dieses Werkes spiegelt sich in Werken der Sammlung wie etwa 'Santa Marina' von Francisco de Zurbarán wider, die augenblicklich eine der Protagonistinnen der Ausstellung 'Zurbarán. Santas' ist, die bis zum 20.April in der Sala Noble zu sehen ist und Werke des berühmten spanischen Barockkünstlers und von Schülern seiner Werkstatt vereint. Die Totenmesse gehört, obwohl Mozart während ihrer Komposition starb und sie von Joseph Eybler und Franz Xaver Süßmayr, einem Schüler Mozarts, fertiggestellt wurde, zu den beliebtesten Werken des Salzburger Komponisten. Die folgenden Konzerte werden am 31. Mai, 11. Oktober und 15. November stattfinden und Werke von Beethoven, Ruperto Chapí und Joaquín Turina im Programm haben. So werden am 31. Mai Quartette von Manuel Canales und das Streichquartett Nr. 15 in a-Moll op. 132 von Beethoven zu hören sein und am 11. Oktober werden Quartette von Reinhold Glière und Ruperto Chapí interpretiert.

Am 15. November steht mit dem Streichquartett nº 19, K.465 'Dissonant' ein weiteres Werk von Mozart auf dem Programm, das in diesem Fall von Joaquin Turinas 'Oración del torero', Op. 34 begleitet wird, das perfekt die andalusische Genremalerei zu Ende des 19. Jahrhunderts illustriert.

Die Eintrittskarten kosten je nach Sitzplatz 12 (Balkon), 14 (Zone B) oder 16 Euro (Zone A). Es besteht zudem die Möglichkeit, eine Dauerkarte für alle vier Konzerte für die Zone A zum Preis von 48 Euro zu erstehen. Die Karten sind über die Website des Museums www.carmenthyssenmalaga.org/ erhältlich.

Ab 1.April ist im Museo Carmen Thyssen zudem eine neue 'Pintura liberada' betitelte Großausstellung mit figurativer Malerei der 1980er Jahre zu sehen.