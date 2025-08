Der Musiker Ron Carter feiert seinen 88. Geburtstag mit zwölf Konzerten in Folge Ron Carter, eine 1937 geborene lebende Jazzlegende, wird an sechs Abenden mit zwei verschiedenen Gruppen auftreten und Songs aus seiner gesamten Karriere, darunter mehrere Alben mit Miles Davis, präsentieren.

Ron Carter ist eine lebende Musiklegende, die noch immer aktiv ist. Er gehörte zu den wichtigsten Jazz-Besetzungen wie Chico Hamilton, Thelonious Monk und Miles Davis. Mit dem Trompeter nahm er Alben wie «Miles in the sky» und «Bitches brew» auf, als sich der Geschmack des Publikums änderte. In dieser Zeit traf er mit der neuen Generation des Cool Jazz« zusammen, wie Herbie Hancock - live und auf Tournee - oder Wayne Shorter, mit denen er auch Jahre später noch dem zeitgenössischen Stil treu blieb, den er in jeder Note festigte.

Mit einer langen Liste von Alben, von denen etwa zwanzig als Solokünstler erschienen sind, andere als Duo, wie die mit seinem Freund Jim Hall, viele mit Jamm-Flair, und zahllose als Kollaborateur, ist sein Gesicht über die Fachwelt hinaus bekannt, mit Cameos in Serien wie «Threme» (HBO). Alles in allem einer der ganz Großen des Genres und immer noch in Topform.

Er wird am 4. Mai 88 Jahre alt und möchte an diesem Abend so ankommen, wie er an jedem Tag seines Lebens ankommt: spielend. «Mein Geburtstag steht vor der Tür, meine Damen und Herren», schrieb Carter vor ein paar Tagen. Da ihm die ungewöhnliche Ehre zuteil wird, eine Woche lang «resident birthday musician» im New Yorker Jazztempel Blue Note zu sein, dauert seine besondere Feier sechs Tage. Sie endet am Sonntag, den 4. Mai.

An den meisten Abenden spielt er abwechselnd mit seinen regulären Tourmusikern, mit denen er bei seinen letzten Konzerten in Spanien zu sehen war, dem Foursight Quartet - mit Renee Rosnes am Klavier und der Rhythmusgruppe von Jimmy Greene und Payton Crossley - und an zwei Terminen mit dem Pianisten Donald Vega und dem Saxophonisten Donald Harrison im Trioformat. Der Eintrittspreis liegt bei 50 Euro pro Person.

Als wäre es nicht schon genug, sechs Abende hintereinander zu spielen, noch dazu im Alter von 88 Jahren, verdoppelt der unermüdliche Carter den Einsatz. An jedem Abend gibt es zwei Konzerte im Abstand von zweieinhalb Stunden, was einen Eindruck von dem umfangreichen Repertoire vermittelt, das er auf Lager hat und mit anderen teilen möchte, ohne eine Setlist anzukündigen. Um das herauszufinden, müssen Sie einfach kommen und es sich selbst ansehen«, ironisiert der »Maestro«, der als der Jazz-Bassist mit den meisten Aufnahmen in der Geschichte gilt, mehr als 2.200.

Geboren 1937 in Michigan, Vereinigte Staaten, begann er im Alter von zehn Jahren mit der Musik, und in den späten Fünfzigern eroberte ihn der Jazz endgültig, obwohl er auch mit Stars wie Roberta Flack oder Billy Joel liebäugelte. Bei Ron Carter gibt es viel zu erinnern, und vielleicht läutet an seinem Geburtstag um Mitternacht die runde Mitternachtsstunde.