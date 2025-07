Die Messe Comic-Con San Diego wird im September erstmals in Málaga ausgetragen Die europäische Ausgabe der emblematischen amerikanischen Messe wird mindestens drei Ausgaben an der Costa del Sol bieten

Zahlreiche Persönlichkeiten aus Kultur wie etwa der Schauspieler Santiago Segura oder der Regisseur Álex de la Iglesia mischten sich unter die Darth Vader, Spidermen und anderen Figuren aus dem Fantasy-Universum, um der Präsentation der Comic-Con San Diego in Málaga beizuwohnen. An der Vorstellung des wohl bedeutendsten Events Málagas dieses Jahres, zu dem 60.000 Besucher aus aller Welt erwartet werden, nahm neben David Glanzer, Direktor für Kommunikation und Strategie bei Comic-Con International, und Bürgermeister Francisco de la Torre auch der andalusische Ministerpräsident Juan Manuel Moreno teil.

Angesichts des vollen Veranstaltungskalenders in der Hauptstadt wurde die Comic-Con vom 25. bis 28. September 2025 angesetzt. Eingerahmt zwischen dem Ende der Feria de Málaga und der Comic-Con in Kalifornien, die im November stattfinden wird, wird die Veranstaltung in Málaga die guten Temperaturen am Ende der Sommersaison und vor allem die Flugverbindungen nutzen, um ein volles Haus zu gewährleisten.

Austragungsort des Makroevents wird der Palacio de Ferias de Málaga sein, der erstmals in seiner Geschichte seine gesamten 60.000 Quadratmeter für ein Event zur Verfügung stellt. Hier wird das Gros der unzähligen Aktivitäten der dem Comic, den Videospielen und der Fantasy-Kultur gewidmeten Messe stattfinden.

Wie in den Vereinigten Staaten, wo das San Diego Convention Centre bereits zu klein für 130.000 Besucher pro Veranstaltung geworden ist, werden auch in Málaga Satellitenstandorte in anderen Bereichen der Hauptstadt geschaffen, sogar im Freien, um Präsentationen, Treffen und Shows parallel zu veranstalten.

Die Comic-Con San Diego Málaga wird keine einmalige Veranstaltung sein, sondern mit dem Ziel ins Leben gerufen, sich auf der internationalen Bühne zu etablieren. Die Vereinbarung zwischen Comic-Con International, Dentsu Media und den unterzeichnenden Institutionen, der andalusischen Regionalregierung über Turismo Andaluz und die andalusische Digitalagentur sowie der Stadtverwaltung von Málaga, wird für drei aufeinanderfolgende Jahre gelten.

Die Verhandlungen mit der Delegation aus San Diego, die Ende 2024 die Costa del Sol besuchte, haben sechs Monate gedauert, und es wurden alle Details des Austragungsortes sowie der Verkehrsverbindungen bewertet. Die Comic-Con San Diego pflegt ihre Marke bis zum Äußersten, nicht umsonst ist es die erste internationale Veranstaltung des Unternehmens in mehr als einem halben Jahrhundert Erfolgsgeschichte, abgesehen von der Niederlassung in Orlando. Ein weiterer Meilenstein wird die Eröffnung eines ständigen Büros für das lokale Management der Comic-Con San Diego Málaga sein.

Topstars

Die illustren Teilnehmer, die zu diesem Event erwartet werden, wurden jedoch noch nicht bekanntgegeben. Disney, Netflix und HBO bemühen sich alle um einen Platz bei diesen Veranstaltungen. Die letzte Ausgabe in Kalifornien war eine wahre Parade von Hollywood-Größen wie Ryan Reynolds und Hugh Jackman (Deadpool und Wolverine), Chris Hemsworth (Thor), Robert Downey Jr. (Ironman/Doctor Doom) und Rebecca Ferguson (Dune) und diente als Startrampe für Serien wie 'The Penguin', 'Lord of the Rings: Die Ringe der Macht', 'The Boys' oder der neueste Film der Reihe 'Transformers'. Außerdem wurde das gesamte Arsenal der Buch-, Comic- und Videospielindustrie vorgestellt. Man darf also auf das Programm in Málaga gespannt sein.

Es gibt zwar noch keine Karten für das Event, aber auf der Website https://sandiegocomicconmalaga.com/ kann man sich registrieren, um über die Neuheiten der Messe auf dem Laufenden gehalten zu werden.