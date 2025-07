Ein wenig bekannter Schatz im Herzen Andalusiens Die Subbética in der Provinz Córdoba bietet das ganze Jahr über eine Fülle von Erlebnissen – heute ist sie zu Gast an der Costa del Sol

Im Zentrum Andalusiens gelegen, bietet die Region Subbética in der Provinz Córdoba mit ihrer Vielfalt an Geschichte, Gastronomie, Denkmälern, Naturräumen, Kultur und Traditionen Touristen aus der ganzen Welt authentische und einzigartige Erlebnisse. Die Besucher werden auf eine Reise voller Kontraste, echten andalusischen Charmes und herzlicher Gastfreundschaft mitgenommen, die ihresgleichen sucht.

Die Subbética besteht aus 14 Städten und Dörfern (Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Encinas Reales, Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, Palenciana, Priego de Córdoba, Rute und Zuheros) und umfasst einen von der Unesco anerkannten und geschützten Geopark. Sie ist ein Paradies für Wanderungen und Outdoor-Aktivitäten und eine fruchtbare Region mit grünen Olivenhainen und üppigen Weinbergen.

Die reichhaltige und abwechslungsreiche Küche wurde durch das vielfältige kulturelle Erbe Andalusiens beeinflusst: Iberer, Römer, Mauren, Juden und Christen. Die Küche, die Weine und die Liköre der Subbética sind in ganz Spanien und dem Rest der Welt bekannt. Neben dem begehrten nativen Olivenöl extra werden in der Region einige der besten Wurstwaren, Weine, Anisliköre, Mantecados (traditionelle Weihnachtsleckereien) und Turrón (Nougat) Spaniens hergestellt.

Für diejenigen, die echte Abenteuer in Spanien suchen, gibt es nur wenige Gegenden wie die cordobesische Subbética. In dieser Region mit ihren malerischen Dörfern, dem traditionellen Lebensstil, der bewegten Geschichte und den überwältigenden Landschaften scheint die Zeit stillzustehen.

Um die Essenz der Subbética an die Costa del Sol zu bringen, organisiert die Bezirksverwaltung in Zusammenarbeit mit SUR in English zwei identische Veranstaltungen am Donnerstag, den 20. März, um 17.30 Uhr und um 20 Uhr im Holiday World in Benalmádena.

Sowohl Residenten als auch Urlauber sind eingeladen, Stände mit lokalen Produkten zu besuchen und zu erfahren, was die Subbética so besonders macht. Experten werden bei der Veranstaltung, die in englischer Sprache stattfindet, vor Ort sein und die Herstellung einer Vielzahl von Produkten aus der Region erklären, von nativem Olivenöl extra bis hin zu Weinen, Likören und Tapas. Die Gäste werden eine Auswahl dieser Köstlichkeiten probieren können. Darüber hinaus gibt es Informationen über alles, was die Region zu bieten hat – sei es für einen Tagestrip oder einen längeren Aufenthalt.

Zudem gibt es die Möglichkeit, sich für einen exklusiven Tagesausflug anzumelden, der von der Costa del Sol ausgeht und in die bezauberndsten Städte und Dörfer der Region führt.

Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, sollte Gratis-Tickets unter forossur@diariosur.es anfordern.