Eine emotionale Reise durch die Farben der Welt

Beatrice Lavalle Antequera Samstag, 29. März 2025 | Actualizado 02/04/2025 10:47h. Compartir

Die Wirkung der Farbe auf den Gemütszustand ist bestens bekannt. Auch die Künstler sind sich ihrer Bedeutung bewusst und setzen sie ein, um in dem Betrachter die unterschiedlichsten Emotionen auszulösen. Ein Meister auf diesem Gebiet ist David Sancho (Antequera, 1966). Die Farbe steht im MIttelpunkt seiner Werke und bestimmt die Form. Seine stark abstrahierten Landschaften, Stadtszenen oder Stillleben leben von der Leuchtkraft der Farben, die den Betrachter auf eine Reise durch verschiedene Kulturen führen. Im Kunstmuseum der Provinzregierung in seiner Heimatstadt Antequera zeigt er nun unter dem Titel 'Vivir, crear, viajar' eine Auswahl seiner Arbeiten aus den letzten Jahrzehnten. Die Werke sind in thematische Gruppen geordnet und der Rundgang beginnt mit Antequera gewidmeten Gemälden, fährt mit Bildern religiöser Thematik fort und bietet danach Eindrücke verschiedener Reisen, in denen Sancho treffend die Atmosphäre von Ländern wie Indien oder Marokko eingefangen hat.