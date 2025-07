Filmfestival bietet wieder Filmgenuss non-stop und zahlreiche Parallelaktivitäten

BEATRICE LAVALLE MÁLAGA. Dienstag, 18. März 2025 | Actualizado 01/04/2025 18:27h. Compartir

Am 14. März wird vor dem Cervantes-Theater wieder der rote Teppich ausgerollt und die Stadt verwandelt sich bis zum 23. März in das Epizentrum der spanischen und lateinamerikanischen Filmindustrie. Das Filmfestival Málagas, das in seinen verschiedenen Sparten 260 Produktionen, darunter Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme sowie Fernsehserien, präsentieren wird, bietet zudem zahlreiche Parallelaktivitäten, die sich in dieser 28. Ausgabe über die ganze Stadt verteilen werden.

Das Festival startet am 14. März mit der Eröffnungsgala im Cervantes-Theater, in deren Anschluss 'La deuda', der neue Film des Schauspielers und Regisseurs Daniel Guzmán, gezeigt wird. Das Cervantes-Theater wird nicht nur die Vorführungen der 22 am offiziellen Wettbewerb teilnehmenden Spielfilme, sondern auch die zahlreichen Galas, in deren Rahmen herausragende Persönlichkeiten der Filmbranche geehrt werden, beherbergen.

Gastronomie im Film

Eine Neuheit ist die Villa del Mar, ein Bereich am Strand La Malagueta, an dem viele Aktivitäten geboten werden

Unter den verschiedenen Sektionen des Festivals ist die Reihe Cinema Cocina hervorzuheben, die Dokumentarfilme über gastroniomische Themen mit Kostproben kombiniert. Hier stehen unter anderem Filme wie 'El mago del Vino' über den Önologen Raúl Pérez, 'Las Hijas del Trueno' über Trüffel oder 'Mugaritz, sin pan ni postre' über die Arbeit der Chefs des bekannten baskischen Restaurants auf dem Programm.

Weitere Sektionen des Festivals sind spanischen Indie-Filme, andalusisches Underground-Kino, internationale Produktionen und Filme der Dominikanischen Republik, des diesjährigen Gastlandes des Festivals. Die Sparte Territorios, die einer Region Spaniens besonderes Augenmerk schenkt, ist dieses Jahr Murcia gewidmet.

Parallelaktivitäten

Neben den Filmvorführungen, die vorwiegend im Cervantes-Theater und im Kino Albéniz stattfinden, werden auch zahlreiche Parallelaktivitäten geboten. Auf der Plaza de la Merced schlagen vom 15. bis zum 22. März wieder rund 50 Hilfsorganisationen ihre Zelte auf, um über ihre Arbeit zu informieren und mit verschiedenen Gratisaktivitäten wie Filmvorführungen, Workshops, Kolloquien, Konzerte und Tanzaufführungen auf sich aufmerksam zu machen. So bietet etwa die Vereinigung Bollywoodmanía am 15. März um 13.30 Uhr eine Film- und Tanzaufführung, am 21. März wird um 17.30 Uhr am Stand der Fundación Héroes eine musikalische Darbietung und eine Projektion gezeigt und am 22. März beschließt um 20.30 Uhr die NGO für Afrika Glusfad das Programm mit einer Film- und Tanzvorführung.

Eine Neuheit der diesjährigen Ausgabe des Festivals ist die Villa del Mar, ein innovativer Bereich am Strand La Malagueta, der laut den Veranstaltern «ein Treffpunkt sein soll, an dem Unterhaltung, Technologie, Kreativität und Nachhaltigkeit mit der audiovisuellen Welt verschmelzen». Vom 15. bis zum 22. März werden hier Workshops, immersive Erfahrungen, Networking und Vorträge geboten. Die Villa del Mar, die sowohl Fachleuten als auch dem allgemeinen Publikum offensteht, bietet zudem täglich Gratiskonzerte. So wird am 15. März um 13 Uhr Celia Flores und um 17 Uhr Alonso auftreten, am 16. März geben die Lito Blues Band (13 Uhr) und Cristalino (17 Uhr) Konzerte, am 17. März sind El Zurdo (13 Uhr) und Tonia Rodríguez (17Uhr) und am 18. März Dan Shiva (13 Uhr) und Soul Station (17 Uhr) zu sehen. Am 19. März beschließen Amajazz um 13 Uhr und am Nachmittag eine Überraschungsband das musikalische Programm der Villa del Mar.

Parallel zum Festival werden zudem verschiedene Events für die Filmindustrie organisiert wie etwa der Spanish Screenings Content, ein audiovisueller Markt, der vom 18. bis zum 20. März veranstaltet wird oder Latinamerican Focus, ein Forum, das die Zusammenarbeit mit lateinamerikanischen Filmemachern fördern soll.

Die Eintrittskarten für die Galas und Filmvorführungen sind an den Kassenschaltern des Cervantes Theaters (C/Ramos Marín), des Theaters Echegaray (C/Echegaray) und des Kinos Albéniz (C/Alcazabilla) sowie auf der Website www.unientradas.es erhältlich, das ausführliche Programm ist auf der Website https://festivaldemalaga.com/ zu finden.