Málaga ernennt Bildhauer Jaime Pimentel zum Ehrenbürger

Jaime Pimentel in seinem Atelier, in dem er arbeitete und in dem er noch immer viele der Gussformen seiner berühmtesten Skulpturen aufbewahrt.

Málagas Bildhauer Jaime Pimentel wird zum «hijo predilecto», zum Ehrenbürger, ernannt und erhält mit der Medalla de la Ciudad eine der höchsten Auszeichnung der Provinzhauptstadt. Pimentel ist der Schöpfer der größten Wahrzeichen von Málaga: dem ikonischen Fischverkäufer El Cenachero, dem Jasminblütenverkäufer El Biznaguero sowie Platero, dem populären kleinen Esel im Stadtpark.

Pimentel wird am 2. Juli 92 Jahre alt und genau an dem Tag wird das Plenum von Málaga den renommierten Künstler als Ehrenbürger und Träger der Stadtmedaille auszeichnen.

Pimentel lernte sein Handwerk weit weg von Málaga, in Norwegen. Im Jahr 1956 lernte er in Frankreich den norwegischen Botschafter, Rolf Otto Andvord, kennen. Er wurde zu seinem Mäzen, machte Pimentel zu dem Bildhauer, der er heute ist. Der Künstler sollte 20 Jahre von dem Diplomaten unterstützt weden, bis dieser 1976 verstarb. Sein Gönner hatte ihm mit einer großartigen Ausstellung im Palacio de la Biblioteca Nacional im Februar 1961 die Türen des Kunstmarktes geöffnet und stellte ihn anschließend auch dem Bürgermeister von Málaga, Francisco García Grana, vor. Dieser wurde mit Aufträgen für die Stadt nicht nur ein großer Freund Pimentels, sondern auch sein größter und bester Förderer.

In dieser Zeit schuf der Bildhauer die ikonischen Skulpturen der Stadt Málaga. «Von da an nahm seine künstlerische Reife in seinen hochgelobten Serien Gestalt an, die das Rückgrat seines produktiven Schaffens bildeten: Sport, Apokalypse, Genesis und Mittelmeer. Hunderte von Werken, die diese großen Themenkomplexe bildeten und die in bedeutende Privatsammlungen und Museen auf der ganzen Welt aufgenommen wurden, verschafften Pimentel enorme internationale Anerkennung», heißt es in einem Dossier des städtischen Kulturausschusses.

Sein Werk hat nicht nur in Málaga große Verbreitung gefunden, sondern auch auf Straßen und Plätzen im restlichen Land sowie in den Vereinigten Staaten, Norwegen oder Belgien. Der Künstler, der nun von der Stadt, in der er aufgewachsen ist, eine wohlverdiente Anerkennung erhält, lebt heute in Almayate, wo sich auch sein Atelier befindet. Vor dieser Ehrung durch seine Heimatstadt wurde Pimentel bereits mit dem Goldenen Wappen von Vélez Málaga ausgezeichnet. Auch ist er Ehrenbürger von Rincón de la Victoria und wurde von Benalmádena ausgezeichnet. Die Liste weiterer Preise und Anerkennungen ist lang.