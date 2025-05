Málaga plant neues Tanzkonservatorium

Standort der künftigen Hochschule für Tanz, in der Avenida Lope de Vega.

Das Bildungsangebot Málagas wird durch den Bau eines neuen Tanzkonservatoriums in dem auf halbem Weg zwischen Málaga und dem Vorort Puerto de la Torre gelegenen Stadttteil El Atabal erweitert. Konkret wird es auf einem derzeit ungenutzten Grundstück in der Avenida Lope de Vega 5 gebaut, das an die Schule Luis Buñuel angrenzt.

Die Planung dieses Zentrums befindet sich in einem frühen Stadium. Der erste wichtige Schritt wird heute auf der Gemeinderatssitzung erfolgen, wenn der Stadtrat von Málaga der Junta de Andalucía die entsprechenden Grundstücke im Zuge der Eigentumsübertragung überlässt. Das Grundstück ist im städtischen Bebauungsplan bereits als für eine 'Bildungseinrichtung' bestimmt eingestuft.

Die Übertragung des genannten Grundstücks erfolgt an das regionale Bildungsministerium, das für die weiteren Schritte zuständig sein wird. Dazu gehört die Ausschreibung der Ausarbeitung des Projekts für den Bau des künftigen Konservatoriums, die noch dieses Jahr aber auch erst 2026 . erfolgen könnte.

In Málaga gibt es derzeit zwei Einrichtungen dieser Art. Das Conservatorio de danza Pepa Flores und das Conservatorio superior de danza Ángel Pericet. Beide befinden sich in einem Gebäude in der Calle Cerrojo, neben der Kirche Santo Domingo.

Das Ángel Pericet ist das einzige Zentrum in Andalusien, das die Möglichkeit bietet, eine höhere Tanzausbildung zu absolvieren. Diese und die Schule Pepa Flores haben nach den vorliegenden Informationen insgesamt 800 Studenten.