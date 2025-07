Medaille für den Künstler der ikonischen Figuren

FRANCISCO GRIÑÁN MÁLAGA. Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Jeder kennt wohl seine in der Stadt verstreuten Skulpturen, sei es den 'Cenachero' (traditioneller Fischhändler) auf der Plaza de la Marina oder den 'Burrito' (Esel) im Paseo del Parque. Diese Ikonen des traditionellen Málagas sind einige der Werke des Bildhauers Jaime Fernández Pimentel (Málaga, 1933), der am vergangenen Freitag im Alter von 92 Jahren mit Rührung, Leidenschaft und Humor den wohl am meisten verdienten Titel erhielt: die Medaille der Stadt und den Titel des Ehrenbürgers als Schöpfer der großen volkstümlichen Symbole des monumentalen Erbes und des kollektiven Gedächtnisses.

«Dies ist eine der größten Ehrungen im Leben, denn es gibt kein größeres Privileg, als von der Stadt, in der man geboren wurde, anerkannt zu werden», sagte Jaime Pimentel selbst, nachdem er die Auszeichnung 'Malagueño de Honor' von Bürgermeister Francisco de la Torre erhalten hatte. In seiner Rede erinnerte sich der Geehrte an die «belebte» Calle Carretería seiner Kindheit, an die Schule, in der er lernte, dass «Freude, Kunst und das Volkstümliche» Teil der «Seele Málagas» sind. «Dort begann ich, mein Weltbild zu formen; dort begann ich, den Wert der Schönheit, der Arbeit und der Identität zu verstehen», sagte der Künstler, der sich amüsiert daran erinnerte, dass ihn die Nachbarn, als er nach seiner Reise durch Nordeuropa nach Hause kam, 'Wikinger' nannten.

Ein merkwürdiger Spitzname für den Mann, der die Seele Málagas am besten in der Bildhauerei eingefangen hat, wie die Laudatoren, die bei der Veranstaltung zu Wort kamen, betonten. Und dies wurde von Pimentel selbst bestätigt, als er versicherte, dass er «den Namen Málagas mit Stolz» in die ganze Welt getragen hat.

Verbindung mit der Stadt

Es gibt kaum einen Künstler, der sich mehr mit der Stadt identifiziert als Pimentel selbst. Allein mit seinem 'Cenachero' hätte er sich schon den Titel als Ehrenbürger verdient. Die Figur, die in die Geschichte eingehen sollte, wurde 1964 präsentiert und fand enormen Beifall. Mit diesem Werk wurde Pimentel zum Referenzbildhauer und Schöpfer unverwechselbarer Ikonen. Da ist auch sein 'Platero' (1968), der kleine Esel auf dem Kinderspielplatz im Paseo del Parque oder 'El Biznaguero' (1963) in den Gärten Pedro Luis Alonso, der im Gegensatz zu dem Cenachero immer noch mit seinem duftenden Jasmingestecken in den Straßen Málagas zu sehen ist.

Die Fähigkeit von Fernández Pimentel, symbolische Werke zu schaffen, ist jedoch nicht auf Málaga beschränkt. Auch Benalmádena wandte sich 1968 an den Bildhauer, um eine repräsentative Statue für den Brunnen auf der Plaza de España in Auftrag zu geben. Der Künstler schuf die Figur eines Mädchens, die die Arme mit einer Wassermuschel ausstreckt, als Allegorie einer wachsenden Stadt, die sich ihren zahlreichen Besuchern öffnet. Im darauffolgenden Jahr wurde die Autorenfilmwoche ins Leben gerufen, und die Bronze der 'Niña de Benalmádena' wurde in einer verkleinerten Version zu der Trophäe, die mit den internationalen Preisen der Veranstaltung um die Welt reiste.

Der stets aktive Jaime Pimentel hat auch andere bedeutende Werke in der Provinz, wie 'El Jabegote' in Torre del Mar und die schlaksige 'Noctiluca' in Rincón de la Victoria, Gemeinden, die ihn ebenfalls zum Ehrenbürger ernannt haben, angefertigt.