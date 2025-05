Melody trägt ein Design aus Málaga auf dem türkisfarbenen Eurovisions-Teppich

Almudena Nogués Málaga Freitag, 16. Mai 2025 Compartir

Wie eine Diva. Elegant, weiblich, gewagt und mit einem bahnbrechenden, futuristischen Touch. Wie ihr Lied. Spaniens Eurovisions-Vertreterin eroberte den türkisfarbenen Teppich an diesem Montag, der die musikalischste Woche des Jahres einläutet, mit einem Look, der zu dem Song passt, mit dem sie am kommenden Samstag in der St. Jakobshalle in Basel (Schweiz) auftreten wird. Für dieses wichtige Ereignis vor dem Finale der 69. Ausgabe des europäischen Festivals entschied sich Melody für ein Design aus Malaga. Die Künstlerin glänzte in einem asymmetrischen schwarz-goldenen Kleid, das von Rafael Urquizar, einem der großen lokalen Designer, entworfen wurde.

Wie Urquizar gegenüber SUR verriet, wurde ihm der Auftrag vor etwa drei Wochen erteilt. Für ihn war es «eine neue Herausforderung und ein Abenteuer gegen die Zeit». Und tatsächlich mussten bei der Anprobe und Auslieferung des Kleides Rückschläge wie der Stromausfall - «ich musste an diesem Tag kommen, um Maß zu nehmen, und es ging nicht» - oder der Kupferdiebstahl, der einen Teil des Eisenbahnverkehrs in unserem Land lahm legte, überwunden werden. «Es war eine ziemliche Odyssee mit vielen Pannen, aber am Ende haben wir alle Probleme durch Improvisation gelöst. Es ist praktisch ein Entwurf, den wir in vier Tagen gemacht haben. Als Melody die Skizze sah, war sie sofort begeistert und wir begannen mit der Arbeit daran», erklärte er.

Das zweifarbige Design passt wie angegossen und unterstreicht die Figur der Sängerin. Für das Oberteil konzentrierte sich Urquizar darauf, einen bemalten «Zweite-Haut»-Effekt «wie eine metallische Rüstung» zu schaffen. Das futuristische Teil legt sich wie ein langärmeliger Body um den Hals, die Schulter und den rechten Arm und lässt die Sängerin wie eine moderne Diva aussehen. Dieses Finish steht im Kontrast - und im Gleichgewicht - zum eleganten Schwarz, das die linke Seite des Kleides und den unteren Teil mit einem taillierten Schnitt färbt, der die Silhouette verschlankt. Das Dekolleté steht im Mittelpunkt: asymmetrisch, tief ausgeschnitten und anregend.

«Die Kombination aus Schwarz und Gold steht für Kraft, Stärke, Triumph und Weiblichkeit und wurde gewählt, um die Diva Melody zu unterstreichen.

Es war die Stylistin der Sängerin, Almudena Ruiz, die an Rafa dachte, nachdem sie im Madrider Showroom «15 segundos», der von Eduardo Navarrete geleitet wird, Stücke aus den neuesten Kollektionen von ihm gesehen hatte. «Sie haben sich für mich entschieden und wir haben ein maßgeschneidertes Design für Melody entworfen, damit sie in diesem besonderen Moment glänzen kann», erklärte er. «Die Kombination aus Schwarz und Gold vermittelt Macht, Stärke, Triumph und Weiblichkeit und wurde gewählt, um die Diva, die sie ist, zu unterstreichen. Sie wollte ein Teppich-Outfit, das sie repräsentiert, und das war eine Bombe», sagt der in Málaga geborene Designerin.

Vergrößern Melody bei der Anprobe in Málaga und Detail des Kleiderentwurfs. SUR

Der 1971 in Málaga geborene Rafael Urquizar studierte an der Esmod International Fashion Group in Paris und begann unmittelbar nach Abschluss seiner Ausbildung, unter seiner eigenen Marke zu entwerfen, die seit 37 Jahren existiert. Seitdem wurden seine Kollektionen in ganz Spanien vermarktet und auf nationalen und internationalen Laufstegen präsentiert. Darüber hinaus hat Urquizar in dieser Zeit seine Couture mit der Arbeit in den Designteams von Firmen wie Pedro del Hierro kombiniert und wurde mit Preisen wie der Aguja de Oro (Goldene Nadel) ausgezeichnet. In den letzten Jahren konzentrierte sich die Arbeit des Unternehmens auf Couture nach Maß, Brautmode und Pret-a-Couture-Kollektionen in limitierter Auflage.