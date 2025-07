Orchester Larios Pop del Soho wird wieder Konzert mit Prozessionsmärschen bieten

B. LAVALLE MÁLAGA. Mittwoch, 26. März 2025 | Actualizado 01/04/2025 18:27h. Compartir

Wie schon in den vergangenen Jahren wird das Hausorchester des Teatro del Soho ein Konzert zur Fastenzeit bieten. Am 4. und 5. April wird das 60 Musiker umfassende Sinfonieorchester Larios Pop del Soho unter Leitung seines Dirigenten Arturo Díez Boscovich 13 Prozessionsmärsche interpretieren. Das Programm umfasst Klassiker wie 'Mater Mea, Virgen de Gracia' von Perfecto Artola oder 'Rosario de Lágrimas' von Miguel Pérez, aber auch Raritäten wie das von Antonio Banderas in Hommage an seinen Vater José Domínguez komponierte Werk 'Padre, pregunta a Vera Cruz' oder die Uraufführung von 'Lágrimas Malacitana', der neuen Kompositon von Abel Moreno, der das Stück in dem Konzert selbst präsentieren wird. Moreno ist mit über 150 Werken, darunter sein über die Grenzen Spaniens hinaus bekanntes Werk 'La Madrugá', einer der produktivsten Komponisten dieses Genres.

Auch in dieser vierten Ausgabe des Fastenzeitkonzertes wird Antonio Banderas die künstleriLeitung innehaben. Wie gewohnt wird der musikalische Genuss von einer Videoprojektion mit bewegenden Aufnahmen der Prozessionen begleitet, die den Zuschauer in die Atmosphäre der Semana Santa eintauchen lassen. Die Konzerte finden am 4. April um 19.30 Uhr und am 5. März um 12.30 Uhr statt.

Die Eintrittskarten kosten zwischen 22 und 35 Euro und sind am Kassenschalter des Teatro del Soho (C/Córdoba13) sowie auf der Website des Theaters (https://teatrodelsoho.com/) und im Kaufhas El Corte Inglés (www.elcorteingles.es/entradas/) erhältlich.