Plakatkunst für die Semana Santa von Eugenio Chicano

Málaga. «Treten Sie ein, beobachten Sie, fühlen Sie, genießen Sie, erinnern Sie sich, und wenn Ihnen danach ist, beten Sie». Mit diesem Satz wird die Ausstellung 'Rostros de Pasión' eingeleitet, die die für die Bruderschaften angefertigten Werke des Malers Eugenio Chicano (1935-2019) vereint und bis zum 11. Mai im Museum Jesús Castellanos im Sitz der Bruderschaften (C/Muro de San Julián, dienstags bis samstags von 10 bis 13 Uhr und von 17 bis 20 Uhr sowie sonntags von 10 bis 13 Uhr) gezeigt wird.

In dieser von der Unicaja-Stiftung organisierte Ausstellung kann man rund 50 Originalgemälde sehen, in denen Chicano in dem für ihn typischen Stil Tradition und Avantgarde vereint. Es ist eine Reise durch das Schaffen des Künstlers, von seinen ersten Arbeiten für die Bruderschaften von Vélez-Málaga in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts über das Plakat für die Semana Santa 2001, das 'inoffizielle' Plakat für die Osterwoche aus dem Jahr 1987 oder das für die Krönung der Madonna der Bruderschaft Dolores del Puente konzipierte bis hin zu dem kurz vor seinem Tod im Jahr 2019 angefertigten Plakat zum Jubiläum des Cristo Yacente de la Paz und der Bruderschaft Monte Calvario.

Visuelle Gedichte

«Die Plakate von Eugenio Chicano waren keine bloße Ankündigung der Prozessionen, sondern authentische visuelle Gedichte voller Farbe, Kraft und Symbolik. Seine Kunst verstand es, die Begeisterung des Volkes einzufangen und das Heilige mit dem Alltäglichen, die Tradition mit der Avantgarde in einem Gleichgewicht zu vereinen, wie es nur wenigen gelungen ist. Sein kühner und romantischer Stil erfand die Symbole unseres Glaubens neu, ohne ihr Wesen zu verlieren, und verwandelte sie in wahre Ikonen unserer Karwoche», betonte der Kurator der Ausstellung, Gonzalo Otalecu, bei der Eröffnung der Ausstellung.

Otalecu, der Chicano als einen «einmaligen» Künstler bezeichnete, betonte, dass sein Werk die Plakatkunst der Karwoche in Málaga mit einer «einzigartigen, lebendigen und zutiefst emotionalen» Bildsprache verwandelt habe. «'Rostros de Pasión' ist nicht nur eine monografische Ausstellung, sondern eine Reise durch die Sensibilität und Modernität, mit der Chicano es verstand, unsere Tradition neu zu interpretieren und ihr ein neues Gesicht zu geben, das die Menschen in Málaga auch heute noch verzaubert», sagte er.

Bei der Präsentation war auch die Witwe Chicanos, Mariluz Reguero, anwesend, die den beruflichen Werdegang ihres Mannes und seine «Liebe zur Malerei, zur Tradition und zur Karwoche» Revue passieren ließ, und betonte, dass die Ausstellung die Entwicklung des Künstlers aufzeigt «und wie er seine Bildsprache vereinfachte, bis er sie auf ein Gesicht reduzierte, weil er als Mitglied der Bruderschaft wusste, dass das Gesicht des Andachtsbildes die Essenz ist».

Die Verantwortliche für Bildende Kunst der Fundación Unicaja, Emilia Garrido, betonte die Bedeutung von Eugenio Chicano für den Wandel der andalusischen Kunst und die Erneuerung der mediterranen und andalusischen Malerei, ohne dabei ihre Wurzeln und Traditionen zu vergessen, in seiner Rolle als «unbestrittener» Schöpfer der spanischen Pop-Art und als «solide Säule» der Kultur Málagas über Jahrzehnte hinweg.

«Chicano verstand es, seinen Werken das richtige Gleichgewicht zwischen Emotion, Religiosität, historischem Erbe und Innovation zu verleihen, indem er seinen in Pop-Ästhetik getauchten Kompositionen die nötige symbolische und spirituelle Würdigung verlieh, die die Semana Santa auszeichnet», sagte Garrido.