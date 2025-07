Rüge der andalusischen Landesregierung an die Stadt wegen des Zustands der Alcazaba

PACO GRIÑÁN MÁLAGA. Donnerstag, 24. April 2025 Teilen

Der Erhaltungszustand der Alcazaba von Málaga bereitet der Provinzkommission für historisches Erbe des andalusischen Kulturministeriums zunehmend Sorge. Bei den dringenden Maßnahmen, die in den letzten Jahren von der Abteilung für Stadtplanung ergriffen wurden, um den Verfall des als Kulturgut (BIC) geschützten Denkmals zu verhindern, hat dieses Gremium der Junta in seinen Beurteilungen wiederholt auf die «Notwendigkeit der Ausarbeitung eines Masterplans» hingewiesen, um die Restaurierung der Festung in Angriff zu nehmen, über die seit Jahrzehnten gesprochen wird, die aber nie verwirklicht wurde. In dem letzten Abkommen der Kommission, mit dem die neuen Restaurierungsarbeiten an der Anlage genehmigt wurden, rügte sie die Stadtverwaltung und verlangte eine Erklärung für die Untätigkeit bei einem der wichtigsten denkmalgeschützten Elemente: die Sockel des Wohnviertels der Alcazaba aus dem 11. Jahrhundert, die sich in einem für Besucher nicht zugänglichen Bereich befinden.

In ihrer Mitteilung an die Leiter der Abteilung für Stadtplanung und der städtischen Abteilung für Kultur kritisiert die Kommission für das Kulturerbe nachdrücklich die Tatsache, dass sie vor sechs Jahren die Restaurierung dieses Bereichs genehmigte, diese aber bisher offensichtlich nicht durchgeführt wurde. So erinnert der Ausschuss in seinem Schreiben daran, dass die Sockel «eines der interessantesten Elemente dieses Bereichs des Denkmals» sind und dass bereits im Februar 2019, als ihre Wiederherstellung genehmigt wurde, «erhebliche Schäden und ernsthafte Gefahren für ihre Erhaltung» bestanden.

In Ermangelung neuer Daten über die Wiederherstellung dieser Dekoration aus der ältesten Zeit der Alcazaba forderte das regionale Kulturministerium im Juli von der Stadtverwaltung Informationen über die genehmigte Restaurierung der Sockel sowie eine aktualisierte Beschreibung ihres Zustands an. Ein Bericht und eine Restaurierung, die die Provinzkommission für historisches Erbe im April dieses Jahres nach weiteren neun Monaten ohne Antwort erneut gefordert hat.

Das arabische Viertel der Festung wurde in den Jahren 1939-40 ausgegraben. Dabei kamen mit Almagra – einem roten Oxidfarbstoff – bemalte Sockel und Pflasterungen von hohem archäologischem Wert zum Vorschein, die im Freien belassen wurden. Sie waren jahrhundertelang unter der Erde vergraben, aber nachdem sie den Witterungseinflüssen ausgesetzt wurden, nahm der Verfall seinen Lauf. Aus diesem Grund wurden diese Friese vor dem Antrag auf Restaurierung im Jahr 2019 zum Schutz mit Metallnetzen gesichert und der Wohnbereich, der als archäologisch wichtiger Bereich gilt, der aufgrund seines sensiblen Erhaltungszustands für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, überdacht. An einigen Wänden sind noch Verzierungen mit geometrischen Ornamenten, die den Empfehlungen des Korans entsprechen.

Die Besorgnis der Kommission für das Kulturerbe der Junta über den Erhaltungszustand der Sockel der Alcazaba geht einher mit der wiederholten Forderung nach der Ausarbeitung eines Masterplans, um dem allgemeinen Erhaltungsdefizit der Festung strukturell entgegenzuwirken, die zudem jedes Jahr unter einem sehr hohen Touristenaufkommen leidet, da sie das meistbesuchte Monument der Provinz ist: 1,3 Millionen Menschen haben es im Jahr 2024 besucht. Im Jahr 2021 kündigte die Stadtverwaltung eine Vereinbarung mit der Junta an, um einen sogenannten «integralen Plan» für die Restaurierung zu erstellen, der eine Diagnose der Anlage beinhalten sollte, aber es wurden keine weiteren Fortschritte erzielt, so dass das regionale Kulturministerium selbst in seinen verschiedenen Mitteilungen an die Stadtverwaltung in den letzten Jahren weiterhin auf dieser Studie bestand.

Trotz ihrer Besorgnis räumt die Junta ein, dass «die Stadtverwaltung seit einigen Jahren wichtige Arbeiten zur Systematisierung und Identifizierung aller Mauern und Türme der Alcazaba und des Gibralfaro durchführt, um deren Schutz, Erhaltung und Verwaltung des Denkmals zu erleichtern». Dieses Interesse, den Verfall des meistbesuchten Baudenkmals Málagas zu stoppen, kollidiert genau mit dem Fehlen des Masterplans, der «viele der ungünstigen Berichte verhindern würde», so die Kommission der Junta.

Dies ist der Fall bei den jüngsten Maßnahmen, die von der Kommission im April genehmigt wurden. Diese waren von der Stadt im vergangenen Jahr beantragt worden, wurden aber abgelehnt, weil nicht alle von der Junta geforderten Studien vorlagen. Nach den Korrekturen am Projekt hat das Kulturministerium nun grünes Licht für die Restaurierung der Nordostmauer und der Fassade der Torre de la Armadura Mudéjar – vorbehaltlich des Abschlussberichts über die archäologischen Aktivitäten – sowie für die Restaurierung des Innenraums der Puerta del Cristo gegeben. Die Reparatur der Mauer der Ventana del Mirador musste jedoch zum zweiten Mal in Folge abgelehnt werden, weil weitere Korrekturen ausstehen. Verzögerungen, die man vermeiden könnte, wenn man über einen Masterplan verfügen würde.