Aktivitäten rund um den Cajón

Beatrice Lavalle Málaga Donnerstag, 22. Mai 2025

Play it again ist ein Unternehmen, das sich auf die audiovisuelle Produktion, die Erstellung von Multimedia-Inhalten, das Kulturmanagement und die Programmierung von Veranstaltungen im Bereich der Kulturindustrie spezialisiert hat. Unter ihren Aktivitäten befindet sich das Proyecto Cajón. Das Forschungsprojekt über die handwerkliche Kunst und die historische Entwicklung von Musikinstrumenten wie der spanischen Gitarre und dem Flamenco-Cajón untersucht die Beziehung des Cajón zur Weltmusik und die Wurzeln von Musikgenres wie Flamenco, Jazz, Tango, Rumba, andalusischer Musik, Rock und elektronischer Musik. Der aus Lateinamerika stammende Kistentrommel, die von dem Gitarristen Paco de Lucía für den Flamenco hoffähig gemacht wurde und inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil eines Flamenco-Ensembles ist, widmet diese Initiative Aktivitäten wie Workshops, Meisterkurs, Ausstellungen, Vorträge und Aufführungen von Cajoneadas, Konzerten von zahlreichen deiser Rhythmusinstrumente.

Im Rahmen der Flamenco-Biennale findet am 23. Mai um 20 Uhr in der Sala Oyarzábal (Plaza de la Marina 4) unter dem Titel 'The Cajón, Artesanía del Ritmo' ein von Play it again organisierter Vortrag und die Vorführung eines Films über die kulturelle Bedeutung dieses Instrumentes statt.

Am 24. Mai wird um 12 Uhr auf der Plaza de la Merced eine 'Cajoneada a Picasso' mit rund 100 Musiker geboten. An dem rund dreistündigen von Pepe Zapata produzierten Event werden neben Rhytmusmusikern wie El Guille, Nasrine Rahmani und Marco Oliveros auch die Gitarristen Diego Guerrero und Ernesto Hermosa mitwirken.