Alhaurín el Grande feiert sein großes Maifest

Beatrice Lavalle Alhaurín el Grande Donnerstag, 22. Mai 2025

Bis zum 25. Mai.

BEATRICE LAVALLE. Bis zum 25. Mai wird in Alhaurín el Grande die Feria de Mayo gefeiert. Auf dem Feria-Gelände an der Carretera de Cártama finden nachts in verschiedenen Casetas Konzerte statt. Am 22. Mai um 22 Uhr tritt in der Peña Caballista Adríán Fernández auf, in der Caseta municipal wird um 23 Uhr ein Konzert von Alejados geboten und im Anschluss legt ein DJ auf und in der Caseta de la Juventud werden, wie an allen Tagen, Auftritte für ein jugendliches Publikum geboten. Am 23. Mai tritt in der Peña Caballista um 23 Uhr Antonio Flamenkito auf, während in der Caseta municipal Manuel Cortés zu sehen ist. Am 24. Mai gibt um 23 Uhr Rubén Fernández in der Peña Caballista ein Konzert, während im städtischen Festzelt die Band Medina Azahara auftreten wird. Am 25. Mai beschließen Los Soles, María de la Colina und Salmarina um 22 Uhr das musikalische Programm. Am 23. und 24. Mai kann man zudem im Stadtzentrum ab 13 Uhr auf den Plazas Baja und Nueva die Tages-Feria besuchen, auf denen Auftritte von Tanzgruppen und Konzerte geboten werden. Ferner wird in der Peña Caballista am 23. Mai um 20 Uhr ein Concurso de Atalaje veranstaltet, bei dem die elegantesten Reiter prämiert werden, und am 24. Mai um 20 Uhr eine Pferdedressur-Show gezeigt. Das Fest endet am 25. Mai um 23.45 Uhr mit einer Drohnen-Show. Während der Feria wird ein Busservice zum Feria-Gelände eingerichtet.