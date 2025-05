Coín beherbergt eine neue Ausgabe von La Térmica Village

Beatrice Lavalle Coín Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Am 17. Mai findet in Coín La Térmica Village, mit dem das Kulturzentrum La Térmica seine kulturellen Events in die Provinz bringt, statt. Ab 12 Uhr kann auf der Plaza de la Alameda ein Designermarkt besucht werden, der von der Charanga No Ni Ná musikalisch untermalt wird. Hier legen auch DJs auf und es finden Konzerte von Sarría (20 Uhr), Hinds (21.30 Uhr) und Las Chochonis (22.45 Uhr) statt. In der Calle Mesones werden um 17.30 und um 19.30 Uhr Performances von Niche Ramírez gezeigt. Auf der Plaza del Pescado gibt um 19.30 Uhr die Band 90 Roll ein Konzert und ab 21.15 Uhr legt DJ Jay Luna auf. Zudem werden Workshops für Kinder und Erwachsene veranstaltet.

17. Mai, von 12 bis 0.30 Uhr. Das ausführliche Programm ist auf der Website https://latermicamalaga.com/la-termica-village/ zu finden.