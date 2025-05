Das Mucac analysiert die Rolle der Fotografie im Zeitalter von Instagram

PACO GRIÑÁN MÁLAGA. Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Vergessen Sie Ihre Vorstellung von der Fotografie. Die Aufnahmen im 10x15-Format auf Papier, das wir zu Hause in einem Rahmen aufstellen, oder das Bild in Passgröße, das wir immer noch für unseren Personalausweis machen müssen, sind Geschichte. Das zeigt sich auch in der neuen Ausstellung, die gestern im vor kurzem in Mucac La Coracha umgetauften städtischen Museum eröffnet wurde. Hier ist das Foto auf den unterschiedlichsten Bildträgern zu sehen. Von Aluminium bis Samt, durchläuft es Teller, Plattenhüllen, Leinwände, Holz, Objekte, Folien und Bildschirme, um zu Wandbildern, Installationen oder wahren Skulpturen zu werden. 'Omnímoda. La fotografía como display' illustriert die Revolution der alten Schnappschüsse, die sich im Zeitalter von Digitalkultur und Instagram von Papier und Negativen befreit haben, um in den Mittelpunkt der zeitgenössischen Kunst zu rücken.

So sieht es der Kurator dieser Ausstellung, Sema D'Acosta, der 57 Künstler aus Spanien oder mit Bezug zu diesem Land vereint hat, um die vielfältigen Wege der aktuellen Fotografie und ihre Verflechtung mit anderen Disziplinen wie Malerei, Graffiti, Skulptur, Buch oder Video aufzuzeigen.

Sobald man eintritt, sieht man die Teller mit Porträts, die in den 1980er Jahren in den Schulen so beliebt waren und die in der Installation des Künstlers Carlos Aires aus Ronda die Form eines dreidimensionalen Wandgemäldes politischen Charakters annehmen. Oder der extreme Vorschlag von Miguel Ángel Tornero, der in 'Manojo' seine Fotos auf mehrere Meter hohe Strukturen montiert und sie in spektakuläre Installationen oder skulpturale Werke verwandelt.

«In dieser Ausstellung ist der Träger ebenso wichtig wie die ikonische Bedeutung, denn sie versucht zu erklären, dass das, was heute geschieht, nichts mit der Fotografie des 20. Jahrhunderts zu tun hat», erklärte D'Acosta am Freitag bei der Präsentation der temporären Ausstellung, die die vor zwei Wochen im umgewandelten Mucac La Coracha präsentierten Werkschauen vervollständigt. Der Kurator der Ausstellung, der von der Stadträtin für Kultur, Mariana Pineda, und dem Direktor der öffentlichen Agentur für die Verwaltung des Geburtshauses von Pablo Ruiz Picasso und anderer Museumseinrichtungen, Luis Lafuente, begleitet wurde, erklärte, dass der «entscheidende Augenblick», von dem Cartier Bresson sprach, um die Fotografie im letzten Jahrhundert zu definieren, sich heute mit dem Eindringen des Internets völlig verändert hat.

Der Wandel der Fotografie

«Die Gesellschaft hat sich in diesen zwei Jahrzehnten mehr verändert als in den zwei Jahrhunderten zuvor», sagte Sema D'Acosta und betonte, dass sich diese Revolution in der Fotografie widerspiegelt, deren Rolle sich in einer Zeit, in der alles durch Bilder und Bildschirme mediatisiert wird, vervielfacht hat. Die Fotografie ist ein Schlüsselelement in der Welt der zeitgenössischen Kunst, in der das Audiovisuelle immer präsenter wird», so der Kurator, der auch Videos wie 'Fahrenheit 451' von Joan Fontcuberta, das die Verbrennung von Büchern in bewegte Bilder umwandelt, in der Ausstellung aufgenommen hat.

Die kontinuierliche Überwindung der Grenzen zwischen Stilen, Disziplinen und künstlerischen Formaten mit dem gemeinsamen Nenner der Fotografie ist der Leitfaden dieser faszinierenden Ausstellung, die in die Zukunft blickt, aber auch zeigt, dass das Experimentieren in der zeitgenössischen Kunst bereits präsent ist. Wie die manipulierten Selfies auf Instagram von Cecilia de Val oder die Mischung aus Farbtönen und Filtern auf der Profilseite des sozialen Netzwerks von Angelica Dass. «Im Gegensatz zur Fotografie, die an Film und Vergrößerungsgeräte gebunden war, kann das Bild heute physisch oder digital sein, während das Konzeptuelle immer wichtiger wird», erklärt der Kurator dieser Ausstellung, die von Marta del Corral, Beraterin des Kulturministeriums, in Auftrag gegeben wurde, und die eine breite Palette von Künstlern versammelt, von Neunzigjährigen wie Luis Gordillo, der die Fotografie als Grundlage für seine Gemälde verwendet, bis hin zum Tandem der Zwanzigjährigen Cris Bartual und Miquel Ponce, die über Bild und Natur sprechen.

Wie Matrjoschkas

Dazwischen sind mehr als fünfzig Künstler, die Hälfte von ihnen Frauen, 22 Andalusier und 9 aus Málaga, vertreten. «Die Ausstellung funktioniert wie Matrjoschka-Puppen und pocht auf das, was uns eigen ist: Wir werden uns selbst betrachten, wie wir andere betrachten», argumentiert Sema D'Acosta, der hier eine umfangreiche Liste der bedeutendsten Fotografen versammelt hat, wie Alberto Feijoo, Pilar Albarracín, Carmen Calvo, María María Acha-Kutscher, Juan del Junco, Noelia G. Bandera, Miguel Trillo, Juan Uslé, Daniel Canogar und der in Málaga geborene und in New York lebende José Carlos Casado, der mit 'My Family' die umfangreichste Fotoinstallation der Ausstellung zeigt. So sind seine persönlichen Porträts auf Negativen für den Besucher zugänglich, der sie nicht nur sehen, sondern auch auf dem Werk selbst malen kann. Ein greifbarer Beweis dafür, dass die Fotografie nicht mehr das ästhetische und starre Bild ist, das sie einst war, sondern sich in das Gegenteil davon gewandelt hat.