In Gaucín residierende Künstler öffnen ihre Ateliers

Die in der Gemeinde Gaucín ansässigen internationalen Künstler veranstalten an den beiden kommenden Wochenenden wieder Open Studios, bei dem man ihre Ateliers besuchen und ihre Arbeiten aus erster Hand kennenlernen kann. 16 in Gaucín residierende Künstler, die mit den unterschiedlichsten Techniken arbeiten, sowie zwei Gastkünstler – David Crespo und Humberto Ybarra – werden dieses Jahr an der Inititaive teilnehmen. Zudem ist im Convento de la Santa Vera Cruz (C/Convento) eine Gemeinschaftsausstellung aller Teilnehmer zu sehen.

23. bis 25. Mai sowie 30. Mai bis 1. Juni. Nähere Information und ein Lageplan der Ateliers auf der Website https://artgaucin.com/art-gaucin-2025/ und im Tourismusbüro.