Jugendorchester der Provinz Málaga feiert Jubiläum mit chinesischen Solisten

BEATRICE LAVALLE. Im Rahmen der Veranstaltungen zum 35-jährigen Bestehen des Jugendorchesters der Provinz Málaga (Jopma) wird am 29. Juni im Konservatorium ein ganz besonderes Konzert geboten, an dem zwei herausragende Solisten – die chinesischen Pianisten Shixing Yu und Xizhu Liang – teilnehmen werden. Mit diesem Konzert soll auch die Absicht des Orchesters, mit Musikern aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, illustriert werden. Das Ensemle unter Leitung von Dirigent Juan Paolo Gómez tritt häufig im Ausland auf, veranstaltet regelmäßig Austauschtreffen mit marokkanischen Musikern, und ist im vergangene Jahr mit dem deutschen Gitarristenduo Café del Mundo im Cervantes-Theater in Málaga und danach nochmals in Fuengirola und in der Schweiz aufgetreten. Das Gastspiel der beiden chinesischen Pianisten ist ebenfalls das Ergebnis der internationalen Zusammenarbeit des Orchesters, das 2011 eine Tournee durch China veranstaltet hatte. Das Konzert ist eine hervorragende Gelegenheit, diese jungen Musiktalente live zu erleben.

Konservatorium, Plaza del Maestro Artola, Stadtteil El Ejido. 29. Juni, 20.30 Uhr. Eintritt frei.