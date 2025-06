Puerto Banús: Der rote Teppich für Feinschmecker

Sur Deutsche Marbella Mittwoch, 18. Juni 2025 Compartir

Der internationale Ruf von Puerto Banús und seine Stellung als einer der exklusivsten und luxuriösesten Häfen der Welt sind nach wie vor bekannt. Kein Wunder also, dass große Persönlichkeiten aus Film, Musik und Wirtschaft durch seine Gassen geschlendert sind – gespiegelt im Wasser zwischen Yachten und prächtigen Booten, die in diesem glamourösen Hafen ihren Anker haben. Antonio Banderas, Marlon Brando, Sean Connery, María Callas, Julio Iglesias, Montserrat Caballé, Rod Stewart und in jüngerer Zeit Lady Gaga oder Cristiano Ronaldo – sie alle sind über den „roten Teppich der gehobenen Gastronomie geschritten«. Es handelt sich um ein kulinarisches Angebot auf höchstem Niveau, konzentriert auf weniger als zwei Kilometern. Denn Puerto Banús ist weit mehr als nur ein Anlegeplatz oder Treffpunkt großer Modemarken. Anspruchsvolle Genießer kommen hierher, um aus einem breiten Spektrum erlesener Speisen zu wählen.

Insgesamt bieten fünfzehn Spitzenrestaurants ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis an der Costa del Sol: mit stilvollem Ambiente, mit frischen Produkten, einer grossen geschmacklichen Vielfalt und einer hochwertigen Küche – ein Genuss, den sich weder Einheimische noch Besucher diesen Sommer entgehen lassen sollten.

Kleines Italien in Andalusien

Fast wie ein Abbild Italiens selbst wirken die Restaurants dieser Marina, die Spezialitäten aus allen Regionen des Nachbarlandes servieren – jedes Gericht mit einer ganz eigenen Handschrift. Restaurants wie Amore e Fantasía, La Pappardella, Picasso und Aretusa sind nur einige Beispiele. Amore e Fantasía besticht durch seine herrliche Terrasse mit direktem Blick auf die beeindruckendsten Yachten – ein romantisches Ambiente für Pizza aus dem Holzofen, Meeresfrüchte-Pasta und Trüffelrisotto. Auch glutenfreie Pasta, vegane und vegetarische Gerichte sowie halal-zertifiziertes Fleisch stehen auf der Karte – ein Ort für kulinarische Vielfalt und kulturelle Offenheit.

In La Pappardella fühlt man sich wie in einem lebhaften Restaurant im Herzen Neapels, mit einer stimmungsvollen und gleichzeitig eleganten Atmosphäre. Picasso wiederum blickt auf eine über vierzigjährige Tradition zurück und bietet ein warmes, familiäres Ambiente mit einer liebevollen Hommage an die italienische Kunst und Kultur. Aretusa hingegen verbindet klassische Tradition mit modernem Touch – mit hausgemachter Pasta, geschmackvollen Risottos und Ofengerichten mit frischem Fisch.

Einzigartige Kuliss

Was die Gastronomieszene in Puerto Banús so besonders macht, ist seine Fähigkeit, ganz unterschiedliche und stimmungsvolle Erlebnisse zu schaffen – wie man sie bei Los Bandidos, Banús Beach, Leone oder Ámbar erleben kann. Los Bandidos mit seinem nahezu 40-jährigen Bestehen bewahrt den Charme eines eleganten, gemütlichen Bistros. Warme Farben, stilvolle Einrichtung und Fotos prominenter Gäste verleihen dem Restaurant eine ganz persönliche Note. Die Küche kombiniert traditionelle Rezepte mit kreativen Ideen.

Ganz anders präsentiert sich Banús Beach – hier treffen hochwertige Küche, Entspannung und Unterhaltung aufeinander. Sonnenliegen am Meer, ein DJ-Bereich und entspannte Strandatmosphäre laden zum Genießen ein.

Direkt am Hafen liegt das lebendige, kosmopolitische Restaurant Leone – mit internationaler Küche, kreativen Cocktails, atemberaubendem Meerblick und modernem Flair.

Ámbar bietet ein stilvolles, kosmopolitisches Ambiente mit mediterraner Seele und einer kreativen Küche, die den Geschmack nicht aus den Augen verliert. Lokale Zutaten treffen hier auf internationale Techniken – das Ergebnis ist eine abwechslungsreiche und raffinierte Speisekarte.

Fleisch oder Fisch?

In Puerto Banús weiß man mit exzellenten Produkten umzugehen – mit viel Liebe zum Detail und höchster Professionalität. Sowohl Fleisch- als auch Fischliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten. Zwei Aushängeschilder sind Gaucho und Picú.

Gaucho ist inspiriert von den klassischen argentinischen Grillhäusern und serviert ausgezeichnete Fleischstücke, von denen einige beim renommierten World Steak Challenge ausgezeichnet wurden. Auf der anderen Seite begeistert Picú mit Fisch- und Meeresfrüchte-Kreationen, inspiriert vom Mittelmeer. Die Speisekarte reicht von traditionellen Rezepten bis hin zu modernen Interpretationen.

Das Beste aus Asien

Ein Hauch von Asien ist ebenfalls in Puerto Banús präsent – mit Mumtaz und Chow. Mumtaz bringt seit über vierzig Jahren die beste indische Küche an die Costa del Sol. Klassische Rezepte werden hier zeitgemäß interpretiert und bieten ein unvergleichliches kulinarisches Erlebnis.

Zum krönenden Abschluss dieser internationalen Genussreise lädt Chow ein – eine moderne Hommage an die asiatische Küche. Japan, China und Thailand vereinen sich hier auf einer Speisekarte voller Geschmacksexplosionen, serviert in einem stilvollen Lokal direkt am Meer. Besonders bekannt ist Chow für seine Cocktails und das lebendige Ambiente nach dem Genuss.

Selbst die anspruchsvollsten Feinschmecker kommen in Puerto Banús auf ihre Kosten – in einer kulinarischen Welt, die inmitten des exklusiven Ambientes der Costa del Sol ihresgleichen sucht.