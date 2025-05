La Malagueta beherbergt Street Art von über hundert Künstlern Málagas

REGINA SOTORRÍO MÁLAGA. Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Viele haben ihre Signatur an den Fassaden der Stadt hinterlassen, einige sind Stammgäste in Galerien, andere haben noch nie in einem Kulturzentrum ausgestellt. Es gibt solche, die auf eine lange Karriere zurückblicken können, aber auch solche, die noch nicht einmal das Kunststudium abgeschlossen haben. Und doch haben sie alle etwas gemeinsam. «Das ist Kunst, die in Málaga gemacht wird (...) Das, was gerade hier passiert», sagen die Kuratoren David Burbano und Roy Laguna, umgeben von Werken aller Stile, Techniken und Farben im Korridor, der um die Stierkampfarena La Malagueta (Paseo de Reding) führt. Die Ausstellung wurde am Samstagabend im Rahmen der Noche en Blanco eröffnet und wird nur elf Tage zu sehen sein.

Die erste Ausgabe von RAMA (Ruedo del Arte La Malagueta) bringt 141 Graffitikünstler, Maler und visuelle Künstler aus Málaga und Umgebung zusammen, die mit La Casa Amarilla verbunden sind, dem Kollektiv, das diese Ausstellung zusammen mit dem Kulturzentrum der Provinzverwaltung organisiert. Sie wollen die Aufmerksamkeit auf den unsichtbarsten Bereich des zeitgenössischen Schaffens lenken, die Basiskunst, die in Ateliers, Schulen und auf der Straße selbst entsteht. «Und eine, die oft ignoriert wird», beklagt Burbano. Wie der Abgeordnete für Kultur der Diputación, Manuel López Mestanza, hinzufügt, will diese Ausstellung die urbane Kunst «sichtbar machen und würdigen».

Die Werke werden ohne Namen des Autors oder erklärende Schilder präsentiert. Es gibt keine Hierarchie, keiner von ihnen hat einen hervorgehobenen Platz. Sie wurden nach dem einzigen Kriterium der visuellen Harmonie platziert. Jeder ist wichtig, betonen die Veranstalter. Das Ziel ist es, Talent und Kunst über bekannte Namen und Etiketten zu stellen. Wenn jemand etwas über einen von ihnen wissen möchte, «rufen Sie uns einfach an». Denn alles, was sie sehen, ist käuflich, die Preise reichen von 250 bis 16.000 Euro.

Die einzigen, die ihre Signatur sichtbar tragen, sind die 21 Künstler, die drei Tage lang großformatige Wandbilder (2,40 x 2,40 Meter) 'in situ' geschaffen haben. Einige, wie z. B. Verónica Soto und Honek, brauchten jedoch nur ein paar Stunden, um ihre Werke fertigzustellen. Es ist eine breite Palette an Stilen zu sehen von der Old School von Raki über den Hyperrealismus von Nesui bis hin zum 'Modell Pastell' und dem klassischen Graffiti. Da sind die Achtzigerjahre-Charaktere von Le Petit Kaiser, die Monster von Cafre, die hyperrealistischen Illustrationen von Eryk Pall und die ausdrucksstarken Gesichter von Lalone.

Zu beiden Seiten der Wandmalereien befinden sich mehr als hundert Werke, von denen einige auf den ersten Blick erkennbar sind, wie der grafische Humor von Omar Janaan, die Fotografie einer Aktion von Verónica Ruth Frías und Niche Ramírez und eine Grafik von Paco Aguilar, ein Vorbild für viele der hier vertretenen Künstler. Sein Werk eröffnet den Rundgang als Symbol für «einen Künstler aus Málaga, der eine solide Karriere hat und von allen geschätzt wird». Es gibt eine Collage von Elena Pedrosa und einen Siebdruck von Cyro García; Orte in Málaga wie die Baños del Carmen und die Bahngleise, lokale Figuren wie Chiquito, Ikonen wie die Flamenca und Elemente der lokalen Landschaft wie der Feigenkaktus. Aber sie behandeln auch universelle und multikulturelle Themen, die überall auf der Welt gemalt werden könnten.

Die Qualität, so Burbano, sei mit der jeder Großstadt vergleichbar. La Casa Amarilla wird demnächst in ein Museum in Pontevedra eingeladen werden, um über die künstlerische Entwicklung der Stadt zu sprechen. «Was passiert, ist, dass die Künstler nicht immer sichtbar sind». Er glaubt, dass Málaga ein schwieriger Ort für Künstler ist. «Es ist schwer für uns, über die Runden zu kommen», sagt er. Mit etwas Unterstützung, so argumentiert er, «können wir zeigen, dass das, was wir tun, bedeutend ist», und an Messen teilnehmen, die als Schaufenster des Schaffens dienen. «Künstler brauchen Geld, um ihre Zukunft aufzubauen», so Burbano. Denn, wie er betont, «wir schaffen heute das Kulturerbe von morgen».

Die Ausstellung RAMA kann bis 21. Mai, dienstags bis freitags von 10 bis 14 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, sowie samstags und sonntags von 11 bis 14 Uhr und von 15 bis 18 Uhr kostenlos besucht werden.