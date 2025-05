Periana überschüttet seinen Schutzheiligen mit Weizen

Beatrice Lavelle Periana Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Die Axarquía-Gemeinde Periana ist einer der Orte, der das Fest von San Isidro, dem Schutzheiligen der Landarbeiter, ganz besonders feiert. Der Höhepunkt des Festes ist die Prozession des San Isidro, die am 15. Mai um 16 Uhr unter musikalischer Begleitung an der Plaza de la Fuente beginnt. In Periana wird der Schutzheili¡ge während seines Umzuges durch die Gemeinde mit Weizen überschüttet. Wieder an der Plaza de la Fuente angekommen findet ein Konzert von Rosi Campos und Arturo Ruiz statt. Ab 23 Uhr werden auf dem Festpatz ebenso wie an den restlichen Tagen des Festes Auftritte von Musikgruppen und DJs geboten und um 3 Uhr kehrt der Schutzheilige im Rahmen einer weiteren Prozession in seine Kirche zurück. Am 16. Mai kann man, ebenso wie am folgenden Tag, ab 13 Uhr die Tages-Feria besuchen, auf der neben musikalischer Unterhaltung auch Bier- und Wurstkostproben geboten werden. Am 17. Mai findet nachts ein Konzert von Sergio Contreras und anderen Künstlern statt. Am 18. Mai werden um 14 Uhr eine brasilianische Show und nochmals gastronomische Kostproben geboten. Eine Woche später, vom 23. bis zum 25. Mai, wird in Periana die Romería San Isidro veranstaltet. San Isidro wird am 15. Mai auch in anderen Gemeinden wie etwa Nerja, wo um 12 Uhr am Balcón de Europa eine Romería beginnt; in Teba, wo vom 16. bis zum 18. Mai gefeiert wird; oder in Málagas Stadtteil Churriana, wo bis zum 18. Mai ein Volksfest stattfindet, gefeiert.